DAVALA SAM OTKAZ RADNICIMA AKO ME POPREKO POGLEDAJU! Šok priznanje Emine Jahović: Bolest me je učinila boljim čovekom!

Pevačica Emina Jahović pokrenula je svoj biznis, a sada je otkrila da je bila loš poslodavac prema svojim radnicima.

Ipak, sada je za Informer istakla da ju je pandemija korona virusa naterala da se promeni i da razmisli o svojim postupcima, te da postane bolja osoba prema drugima.

foto: ATA images

- Prošle godine sam se teško izborila sa koronom, bolest me je učinila jačom ženom, ali i boljim čovekom. Smanjila sam krug prijatelja, postala mudrija, saosećajnija, osoba koja ima razumevanja za druge. Ljubaznija sam prema ljudima i trudim se da se stavim u njihov položaj. Ranije sam otpuštala saradnike samo ako me popreko pogledaju, ali sada to više ne radim. Naučila sam da kontrolišem svoj ego - rekla je pevačica.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B/Informer

Bonus video:

01:37 OVO JE TOTALNO LUDILO! Nakon borbe s KORONOM oglasila se Emina Jahović i priznala: Čak mi nedostaje sve što sam MRZELA pre! VIDEO