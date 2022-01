POMIRENJE SA MUSTAFOM, LJUBAVNI ŽIVOT, STAN U ISTANBULU: Emina Jahović otkrila ono što sve zanima! Evo da li se plaši što puni 40!

Pevačica Emina Jahović može da se pohvali da iza sebe ima uspešnu godinu jer je podigla svoj brend dok je privatno uspela da dobije brojne bitke i prebrodi probleme koji su joj u nekim trenucima zadavali glavobolju.

U iskrenom razgovoru za Blic Super TV pevačica sumira godinu iza sebe.

- Pre svega, moram da kažem, da sam najzadovoljnija žena na svetu jer imam dva sina, zdravi smo, imam priliku da danas pričamo o svemu onom što smo uradili u proteklih 365 dana. Mislim da 2021. godina nije bila nikome laka, a posledice globalnog stresa koji smo imali u 2020. i 2021. tek ćemo da osetimo u narednom periodu. To je bilo ono što kažu učitelj i mučitelj, to će tek kasnije da odrazi na naše zdravlje i energiju. Bilo je dobro što smo se naučili da se više okrenemo porodici i pravim vrednostim. Otpalo je mnogo toga što je trebalo da otpadne, a ostalo ono što je dobro.

Za nešto više od dve je vaš rođendan, da li se bojite tog famoznog broja 40 ili ne?

- Iskreno ovaj osećaj koji sada imam u glavi i životno iskustvo nikada ne bih menjala za tridesete ili dvadesete. Nikada nisam zamišljala o tome da ću napuniti četrdeset, nekako mi je uvek bilo previše. Ali ono što je najvažnije, vidim da sam još uvek dete u srcu. Osecam se kao nikad do sada i kao da tek dolazi pravo vreme.

Šta je ono što ćete promeniti od 15. januara?

- Počela sam mnogo toga da menjam u poslednje vreme. Definitivno, kao prva stvar je taj detoks ljudi oko mene. Želim da budem okružena sa dobrim ljudima koji imaju dobre namere, kreativnim, ljudima koji se ne bave lošim stvarima, već isključivo dobrim. Osobama sa kojima mogu da budem bolja i napredujem, to mi je cilj. Što se moje firme tiče i inače mog okruženja. To bi bilo to, mislim da se sve sastoji u tome.

Usledilo je useljenje u novi stan u Istanbulu koji ste dugo spremali. Da li možemo da kažemo da će to vaša baza ili se opet selite?

- Ja sam ptica selica. Mnogo volim da živim na raznim mestima. Kuća u kojoj sam živela ranije, dok sam bila u braku je izdata, a ja sam onda poželela da se preselim u kuću koja ima pogled na more i to sam ostvarila. Našla sam takavu nekretninu.

Poznato je da vi i Mustafa nemate dobar odnos i da vam duguje ogroman novac za alimentaciju. Na koji način usepevate da sinovima objasnite da mama i tata ne komuniciraju?

- Mustafa i ja imamo kontakt sada kao roditelji dva dečka. Pokušavamo da ih vaspitamo i odgajamo na najbolji mogući način. Svako ima svoj život i niko se nikome ne meša. Postoji jedan sudski spor koji mora da se završi, to smo prepustili advokatima. Više ne pričamo o tome.

Poslednjih meseci portali ponovo pišu o pomirenju sa turskim biznismenom Sadetinom Saranom. Koliko ima istine u tome i kakav je zapravo vaš emotivni status?

- Nema ništa od pomirenja. Moj emotivni status je status kvo. Trenutno sam zaljubljena u muziku. Napisala sam skoro najbolji album u životu, najiskreniji do sada... Napisala sam najlepše pesme. Brend dobro napreduje, više sam se skoncentrisala na posao. Mislim da će mi se nešto desiti u ljubavi, ne tražim i ne jurim. Želim da sama sebe postavim stabilno, kako bi svi oko mene bili stabilni, pa i ljubavni život.

Kako izgledaju praznici u domu Emine Jahović? Šta su sinovi tražili od Deda Mraza, a šta vi?

- Ja od Deda Mraza nemam prevelika očekivanja i ne želim. Moje iskrene želje su da svaki dan provedem u miru sa dobrim ljudima i da doček bude u dobroj zabavi. Volim što ne radim u ovoj godini, jer želim da se provedem sa decom do ponoći, a posle da izađem do grada. Decu ću svakako obradovati. Svim vašim čitaovicima želim srećnu Novu godinu, da su zdravi, ispunjeni i to je najvažnije, a sve drugo će doći.

