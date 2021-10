BAVI SE MANIPULACIJOM, KORISTI ČINJENICU DA JE DETE RAZVEDENIH RODITELJA Emina Jahović u problemima zbog sina, a evo kako se BORI

Dok se u medijima piše o njenom sporu sa bivšim suprugom Mustafom Sandalom, Emina Jahović se, kako kaže, trudi da njihovi sinovi Jaman i Javuz kroz sve prođu što bezbolnije. O njenom izgledu, harizmi i lepoti uvek se pričalo u superlativu, zato sada mnoge zanima da li postoji novi muškarac u njenom životu.

- Uvek sam bilo jako zaštićena. Bila sam uvek u zlatnom kavezu koji je samo menjao vlasnike u tom nekom smislu. Prvo je to bio moj brat koji me čuvao od svega u životu, te moj bivši muž. Shvatila sam da čovek može da se sačuva sam. Neko sam kome u životu trenutno muškarac nije potreban da bi me čuvao. Stojim sa dve noge na zemlji, sama sam u stanju da zaradim za svoj život i decu. Sve ono što dođe od ljudi je fenomenalno, ali ako ne dođe apsolutno se ne sekiram oko toga. Moj novi moto je da nema očekivanja. Mislim da u onom trenutku kada nema očekivanja i nema razočaranja. Što se tiče ljubavi nadam se da ću u jednom trenutku to doživeti. Sada sam posvećena deci i poslu. Trenutno nemam u životu nikoga ko bi bio vredan pomena.

Dokle je stigao proces sa Mustafom i da li imate bilo kakav kontakt? Makar kada su dogovori oko dece u pitanju...

- Mustafa je neko ko je moj bivši muž i otac moje dece. Tako ga vidim. Moraću uvek da budem sa njim u nekoj vrsti komunikacije i to će ostati na tome. Prerasla sam sve to, samo želim da mojoj deci bude dobro. Uradiću sve da njima olakšam pubertet i život u svakom smilu te reči.

foto: Printscreen/Instagram

Koliko je izazovno i teško vaspitavati dva dečaka koji su na pragu puberteta?

- Jaman ima trinaest godina, a Javuz devet, on još nije u pubertetu. Mislim da kada bih imala imala blizance koji imaju trinaest godina mislim da bih potpuno skrenula. Ali kada pogledam moja deca su veoma dobra, jer sam strog roditelj, perfekcionista. Znam kako sam odrastala, dobri su u školi, poštuju starije, vole životinje, ali mislim da će i ove godine proći. Jaman je trenutno u tim godinama kada odbija, te jednostavno šta god da mu se kaže on zna bolje. Ne postoji način na koji možeš da ga odgovoriš da on uradi ono što želi i to je njegova manipulacija koju je radio od kada se rodio. Takav je jednostavno, uvek na kraju dobije šta želi. Trudim se da budem jaka. On je dete razvedenih roditelja i to mi ne ide uvek baš najbolje, ponekad koristi situaciju što mi nemamo dobru komunikaciju da uradi kako želi.

foto: ATA Images

Počela je jesen, a sa tim dolazi veliki broj obaveza. Reklo bi se da vaša bjuti kolekcija ide odlično. Da li razmišljate o pokretanju još nekog biznisa?

- Veoma sam srećna i zadovolja što samo godinu dana od rađanja ovog brenda već imamo fantastične rezultate. Mnogo je bilo teško postaviti sve na početku, te su za to bile potrebne godine i godine rada. Velika precizonost i vođenje računa o svakom detalju. Devojke i žene nam pišu da su veoma zadovoljne i da nastavljaju da kupuju naše proizvode. Žena sam kreativne prirode i nikako ne stajem, trenutno radim na novom albumu koji će biti najiskreniji koji sam radila do sada. Ne razmišljam o tome kako će masa prihvatiti, jer to nije moj cilj. Moj misija je da se izrazim, te da ono što sam ja shvatila i prenesem ljudima. To je uglavnom vezano za život. Mislim da će biti veliko iznenađenje i ceo je autobiografski.

Da li je tačno da ste na meti turskih medija koji doslovno prate svaki vaš korak?

- Emocije su mi veoma podeljenje što se tiče tih stvari. Birala sam ovaj posao, mada negde je i on birao mene jer je tu ležao moj talenat. Nekako zamišljam popularnost kao nus pojavu moje profesije, nikada nisam želela da budem toliko poznata, koliko sam želala da pišem pesme i radim u studiju. Jednostavno da ljudima prenesem svoje emocije. S obzirom na to da je priroda posla takva, ne mogu da se žalim. U poslednje vreme, posebno dve ili tri godine, od kako sam se razvela dešavalo mi se da me povezuju sa ljudima koje nikada u životu nisam ni videla ni čula za njihovo ime i prezime. Ako sam stala sa nekim da se pozdravim, sutradan su me stavili u novinu i napisali da mi je to dečko. Što je totalna nebuloza.

Ne verujem da punim 40 godina Već u januaru slavite novo poglavlje života. Da li vas ulazak u četrdesete plaši ili ne? - Pravo da vam kažem, ne znam odakle mi četrdeset godina. Ne osećam se fizički kao da imam toliko, toliko imam snage za sve. To dete u meni je još uvek u pubertetu, te ne mogu da verujem da ću u januaru napuniti četrdeset. Ono što donose ove godine je neka mudrost i shvatanje života, zapravo čitanje ljudi i situacija je nešto što ne bi menjala nikada u životu. Sada kada razmislim da li su bolje tridesete ili četrdesete, definitivno mogu da kažem da su četrdeset bolje. Kroz neke udarce u životu, ali i lepe trenutke naučite mnogo, te lakše možete da se ponašate i manupišete u životu na pozitivnom smislu. foto: ATA images

kurir.rs/blic

