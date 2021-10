EMINA JAHOVIĆ: Titula šoubiznis zvezde je iza mene

Razgovarali smo sa Eminom Jahović o tome kako se odlučila da se iz estrade otisne u preduzetničke vode, da li se plašila konkurencije kada je lansirala svoju kozmetiku "Yaemina Beauty", a otkrila nam je i kako mirisi podižu samopouzdanje i koliko je trajao proces izrade savršene nijanse crvenog karmina.

Kako si rešila da iz pevačkih voda pređeš u preduzetništvo?

„Iskreno, to je deo moje prirode i samo se nadovezuje na muziku! Oba posla su izuzetno kreativna i njima uvek upravljaju moje intenzivne emocije i uporna intuicija. Još kao mala, maštala sam da budem šminkerka. Mojim roditeljima, inače lekarima, nije se baš dopala ta moja strast te me nisu ohrabrivali, naprotiv. Uprkos izostanku te neke primarne podrške, ja sam bila sigurna da ću nekada u životu stvoriti nešto lepo, u mojim omiljenim bojama i još da divno miriše! Maštala sam da ću upravo ja biti ona osoba koja damama može ponuditi svojevrsni izvor samopouzdanja i zadovoljstva. Tokom karijere, bila sam u prilici da probam na svojoj koži sve najbolje brendove kozmetike i naučila sam kako da prepoznam kvalitet. Sarađivala sam sa najboljim šminkerima, i želja mi je bila da ženama pokažem da se ne mora uvek odvojiti velika količina novca za kvalitetan proizvod. Ideja iza mog brenda bila je da ponudim luksuzne i visokokvalitetne komade šminke koji dugo traju a čija cena je optimalna za svaku damu. Nastala iz snova mene kao devojčice, kozmetika mi je mnogo više kreacija nego puko preduzetništvo“.

Da li si imala strah kako će tvoj brend da se pokaže u odnosu na ostale svetske kozmetičke brendove?

„Ni jednog jedinog trenutka! Zašto bih se plašila za sudbinu nečega u šta sam 100% sigurna? Nije mi ni prošlo kroz glavu da Yaemina Beauty neće uspeti, jer sam u čitav projekat ušla srcem ali, i sa izuzetno velikim znanjem o materiji. Ono oko čega sam morala da se baš potrudim je da savladam tehničke aspekte i kako u stvari nastaje svaki proizvod. Ostavila sam iza sebe titulu zvezde Emine Jahović, reflektore i intervjue, stavila sam ranac na leđa i počela da obilazim sve moguće svetske sajmove kozmetike i da učim o hemijskom inžinjeringu. Učila sam o tome kako se zapravo šminka pravi, šta nije a šta jeste dobro za kožu, kako se svaki proizvod „ponaša“ pod određenim uticajima… Pored svega toga, iskustvo saradnje sa mejkap artistima u bekstejdžu, zaokružilo je čitavu priču i uspela sam da ostvarim ono što sam zamislila. Stvorila sam kozmetiku na koju punog srca i sa ponosom mogu da stavim svoje ime i prezime. Kada sam to uradila, mesta za sumnju u uspeh više nije bilo“.

foto: Promo

Od čega zavisi da li je, recimo, puder kvalitetan ili ne?

„Za početak, puder nikako ne sme da bude prejak ili mastan. Kada jeste, to se veoma brzo uoči jer kao takav zahteva puno retuširanja i stalnog „utapkavanja“ sunđerčićima kako bi ga koža nekako ipak upila. Dobar deo života provodim na sceni, a snažni reflektori su neodvojivi deo nje i oduvek zadaju muke izvođačima da održe besprekoran ten za publiku koja ni ne sanja koju količinu toplote oni proizvode. Dakle, prvi zadatak mi je bio da potpišem puder sa kojim je žena u svakom trenutku sigurna u svoj izgled. Htela sam da ima dobar filter, ali da ne izgleda pritom kao nekakva voštana maska, što je čest slučaj sa teškim puderima. Pored toga, bila sam sigurna od starta da će imati SPF faktor, kao i da će biti veganskog porekla, pogodan i za najosetljiviju kožu. U svemu tome sam uspela a čak sam u hodu i nadmašila svoje prve standarde i očekivanja koja sam postavila!“

Kako pogoditi pravu nijansu crvenog karmina?

Po meni, najteži zadatak koji dama ima je da pogodi dobru maskaru, precizan i kvalitetan ajlajner i, naravno Njegovo Veličanstvo – crveni karmin! Pre svega, formula je od izuzetne važnosti. Crveni karmin je iznenađujuće kompleksan i zahtevan za izradu. Kad razmislim, samo na crvenoj boji radila sam jedno pola godine! Na kraju sam opet spakovala ranac na leđa i zaputila se direktno u fabriku, u regiju Krema u Italiji. Rekla sam pravo sa vrata da sam došla da savladam idealnu crvenu, hemijski inžinjeri su me samo pogledali i ponudili stolicu i posle sedam sati intenzivnog rada – odabrala sam savršenu nijansu i najzad odahnula. Iskreno, ništa bolje od Totally Matte Liquid Lipstick- a u životu nisam probala i evo, trenutno ga imam. I na usnama i u torbi.

Pored kompletne šminke, kreirala si i liniju parfema. Otkud ‘Endorphins’ kao ime?

Jer je ime istinito! Naime, mirisi koji se nalaze u sve četiri bočice zaista podstiču lučenje endorfina, hormona sreće. Svi parfemi dižu samopouzdanje i u pitanju je realna hemijska reakcija a ne puki placebo efekat. Kad nanesete odabranu notu, negde u mozgu se pokrenu neki točkići i iz dubine svog bića vi dobijate neku snagu i samopouzdanje! Osećaj je sličan kao kada zakoračite iz kuće – maksimalno sređeni i u svojoj omiljenoj kombinaciji, pa sa tim prvim koracima imate utisak da ste tog dana izašli da krupnim koracima i na brzaka osvojite čitav svet!

foto: Promo

Kako si odlučila koji će parfem na šta da miriše?

Inspiraciju sam pronašla, naravno – u ženama iz mog okruženja, tako da sam mirisne note i odabrala prema četiri tipa dame. Vamp žene koriste osmicu, desetku će odabrati veseli, sportski tip, broj 3 je stvoren za romantične duše i devojke koje vole cvetne note, a 22 je nota univerzalne moderne žene! Inače, uvek sam se snebivala da stavim parfem u baš svakoj prilici – recimo, za teretanu sam imala najvise zazora. Kako ne volim i ne koristim dezodorans, a želim uvek lepo da mirišem, kreirala sam nenametljiv parfem koji je vrlo jednostavan za upotrebu, nežan prema koži, dugotrajan i postojan. I evo, sada sva vesela i mirisna odlazim u teretanu i ni sekunda se ne mislim „Da li je ovo prilika za parfem?“. Svaka prilika je prilika za parfem!

U kojoj situaciji ti nosiš svoje mirise?

Mirisna nota bira situaciju i trenutak za određeni parfem. Ako sam za veče odabrala malu crnu haljinu i crveni karmin, definitivno ću staviti osmicu ili 22. Ukoliko sam u toku dana izašla u šetnju sa decom do parka i obukla se girly – onda je to broj 3. Desetka je dobra za svaku vrstu aktivnosti i često me u teretani pitaju na šta to mirišem. U suštini, ukupno četiri Endorfina pokrivaju skoro sve prilike i nikad nemam dilemu koji biram da nanesem taj dan.

Kakvu poruku bi poslala običnim ženama sa ograničenim sredstvima koje žele da pokrenu svoj mali biznis?

Za recept za uspeh su neophodne dve stvari. Prva je, naravno, ljubav prema odabranom projektu. Odmah zatim sledi i vera u to što radimo. Dodajmo tu dosta upornosti, pomalo snalažljivosti i već ste na pola puta. Zahvaljujući društvenim mrežama, danas svako ima svoje lične medije u telefonu. Ukoliko ste pronašle svoju nišu u svetu biznisa, najlakše ćete je aktivirati i plasirati putem Instagrama, koji je idealno oruđe da na poseban način prikažete ono što ste odabrali kao svoj proizvod ili uslugu. Ukoliko imate sjajnu ideju a nemate dovoljno novca da sami pokrenete biznis – predstavite je kompanijama koje podržavaju takve projekte. Kvalitet ideje retko prođe neprepoznat, samo dajte sebi šansu da što više ljudi čuje za nju! Važno je biti odlučan i verovati svojoj intuiciji i njenom unutrašnjem glasu da vas vodi. Uostalom tako je za sve u životu. Da nije tog glasića, ne verujem da bih sada sedela sa vama i pričala o ovom svom uzbudljivom projektu!

Promo