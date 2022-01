RAHIMOVSKOM OVE NEDELJE U ZAGREBU UGRAĐENA 4 STENTA: Vratio se u Sloveniju, svi su verovali da će biti dobro, uzrok SMRTI NEPOZNAT

Pevač Aki Rahimovski preminuo je u 67. godini, a uzrok smrti je još nepoznat. Obudkcija će biti gotova do ponedeljka, prenose hrvatski mediji.

Iz izvora bliskih bendu Večernji.hr saznaje kako su mu pre par dana operacijom ugradili četiri stenta u jednoj zagrebačkoj klinici. Svi oko njega verovali su kako je to kraj ozbiljnim zdravstvenim problemima. Aki se stoga i vratio u Sloveniju, no sudbina je, nažalost, odlučila drugačije i umro je danas u slovenskom Novom Mestu. Uzrok smrti još nije zvanično poznat, no poznato je da je Aki i ranije imao zdravstvenih problema.

U aprilu 2018. godine doživio je lakši moždani udar zbog čega su svi koncerti benda neko vreme bili otkazani. Pre toga danima se osećao loše, a tek u bolnici potvrdili su dijagnozu. Tada je jedan njegov saradnik otkrio da muzičar voli začinjenu makedonsku kuhinju, puši cigarete i pije kafu, no nakon moždanog počeo je više da pazi na svoje zdravlje Neko vreme proveo je u bolnici, a nakon izlaska poručio je da se oseća dobro i da ne želi da iko brine za njega.

- Sada je sve u redu, pa vidi se po meni (smeh), promijenio sam životne navike, iskreno teško, ali bit će sve zaista ok - kazao je Aki u jednom od intervjua. Otkrio je tada i da mu se jelovnik sastoji od namirnica koje čine mediteransku prehranu, cigarete i kafu je izbacio, a stres maksimalno izbegava.

- Pozlilo mu je danas ujutro, završio je u bolnici u Novom Mestu. Pre sat vremena su mi javili da je preminuo, ne znamo još uzrok smrti ― rekao je za 24 sata Osredečki, menadžer pevača.

