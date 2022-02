PRVI PUT KADA BUDE POLU PRAZNO, TU JE KRAJ! Vesna Zmijanac otkrila ISTINU O NJENOJ KOSI i mogućem povlačenju

Vesna Zmijanac je opet imala popunjen nastup u Beogradu, a ljudi su u euforiji ispratili njene pesme.

- Bilo je mnogo ljudi i veoma veselo. Baš sam dosta radila, bila sam na Zlatiboru i prethodno sam nekako sve napakovala. Srećom pomerili su i otkazali sprsku Novu godinu inače bi bila propast sa mnom, baš sam se umorila - rekla je pevačica za Kurir televiziju.

foto: Kurir televizija

Ovog puta, razotkrila je istinu kada su u pitanju spekulacije o njenoj kosi i o tome da li ce da se povuče sa scene.

- Prvi put kada bude polu prazno, tu je kraj. Do sada je svuda puno i nema mesta mnogo, mnogo unapred. Pošto me mnogo optužuju da nemam kosu i kako idem u Tursku da je presadim i to sve jer sam stavila dva do tri puta periku. Evo da znate da imam kose koliko hoćete - istakla je pevačica.

