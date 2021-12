VESNA ZMIJANAC OTKRILA DA LI JE GLEDALA RELJINE S*KS SCENE S MAKEDONKOM: Priznala i za čim najviše žali, spomenula i Nikoliju!

Pevačica Vesna Zmijanac je tokom braka s Vladom Jovanovićem 1989. godine dobila ćerku Nikoliju, kaže da pati što nema petoro dece.

- Kada bih mogla da vratim vreme, volela bih da rodim petoro dece i da se bavim samo njima. Vreme bih pametnije iskoristila i ne bih ga trošila na pogrešne ljude i situacije! Kada sam bila mlađa, mislila sam da sve znam i da sam najpametnija, ali sam godinama kasnije shvatila da je u nekim situacijama trebalo drugačije da postupim - priznaje Vesna za Informer.

Pre nego što je dobila Nikoliju, pevačica je imala dva spontana pobačaja. Izgubila je dva muška deteta. - Naše prvo dete, sina, Vlada Jovanović i ja izgubili smo 1986. godine, kada sam bila u sedmom mesecu trudnoće. Spontani pobačaj dogodio se u pauzi koncerta u Mladenovcu. Prevremeno sam počela da se porađam u garderobi iza bine hale u Mladenovcu. To je trajao i u toku puta do Beograda, pa i nekoliko minuta u bolnici. Vladino i moje drugo nesuđeno dete, takođe sin i takođe u sedmom mesecu trudnoće, izgubila sam pod približno istim okolnostima 1987. godine. Pitala sam se onda i još uvek se ponekad zapitam - čime sam zaslužila da mi se to dogodi... - ispričala je Vesna.

Vesna Zmijanac ne gleda svog zeta Relju Popovića u seriji "Besa"! Pevačica je odbila da komentariše Reljine scene se*sa sa makedonskom glumicom Kamkom Točinovski.

- Nedavno sam se vratila iz Ciriha i uopšte nisam stigla da pogledam seriju, tako da nisam videla ni tu scenu. Ne mogu ništa da komentarišem!

