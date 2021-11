VESNA, ZAPUSTILA SI SE, SMRŠAJ POD HITNO! Halid Muslimović žestoko potkačio Zmijančevu! Pevač progovorio i o SKANDALU S BIVŠOM!

Pevač Halid Muslimović (60) kaže da nije oduševljen time kako trenutno izgleda njegova koleginica Vesna Zmijanac, koja je javno priznala koliko joj se sviđao, pa joj je poručio da pod hitno mora da smrša jer se previše ugojila.

foto: Printscreen/Premijera

Muslimović je ispričao da mu je uvek bilo simpatično što je Vesna gajila simpatije prema njemu, ali da nikada nije pomišljao da bi među njima moglo da bude nešto više od prijateljstva iako je smatra jednom od najlepših žena na estradi.

- Poznato je da sam se mnogo sviđao Vesni. To je bilo još u vreme kada smo zajedno zakoračili na estradu. Nikada mi nismo imali ništa više od prijateljstva iako smo se mnogo lepo slagali. Skoro smo se čuli, ne znam što ljudi pričaju da pije kad meni kaže da to nije istina, priča Halid i dodaje:

- Ona je u nekim trenucima najgora za sebe, a najbolja za druge. Sad se nešto ubucila, to nije dobro. Trebalo bi da pod hitno smrša jer ne ide da se ovako zapusti. Nebitno je, na kraju krajeva, ko se tu kome sviđao. I Vesna i ja sada imamo svoje porodice, ne treba se vraćati u prošlost. Ozbiljni smo ljudi. Treba da se dovede u red jer mislim da ima još mnogo toga da ponudi estradi - priča Halid za Srpski telegraf.

foto: Printscreen/HypeTV

Muslimović kaže da mu se žene redovno udvaraju i preko društvenih mreža, ali da nikome ne dozvoljava da mu čita poruke u mobilnom telefonu.

- Moj telefon niko nije nikada proveravao, ni žene ni prijatelji, jer to ne dozvoljavam i nije kulturno. Žene šalju svašta, ali to su obožavateljke i na takve poruke ne odgovaram. Ima golotinje, ma svega! Samo obrišem takve poruke i to je sve, nedajbože da mi ga ukradu - priča pevač, osvrnuvši se na skandal u koji je nedavno bio uvučen jer je, navodno, fizički nasrnuo na bivšu ljubavnicu Sonju Bašić:

- Što se tiče suđenja s bivšom partnerkom, ne bih mnogo na tu temu. Da jesam nekoga tukao, bio bih u zatvoru sada i sve bi se dokazalo. Neko je spreman da da 50 evra da novinar napiše tekst i da mi podmetne aferu. Neki pevači profitiraju od loših naslova, ali to nije moj stil. Ja ne volim lošu reklamu. Meni se isto posećuju nastupi, kao i pre skandala, jer narod zna da ne lažem. Neću da dajem na značaju takvim stvarima. Istina uvek izađe na videlo.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/S.M./Srpski telegraf/Republika.rs

Bonus video:

03:25 UMALO NISAM CRKLA JUČE: Vesna Zmijanac utučena zbog odlaska Marinka Rokvića