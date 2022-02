DOĐE MI DA BLJUJEM VATRU NA SVE ŽIVO! Anastasija BESNA kao RIS, otkrila šta ju je snašlo po povratku iz Dubaija! (FOTO)

Pevačica Anastasija Ražnatović požalila se svojim pratiocima na Instagramu šta ju je snašlo po povratku iz Dubaija.

Ona je nekoliko dana bila na odmoru sa prijateljicom, ali su propustile let za koji su prvobitno kupile karte.

foto: Printscreen/Instagram

- Propušten let zbog spleta nesrećnih okolnosti. Čekanje 10 sati do sledećeg. Ovaj retro Merkur me sabija - napisala je mlada pevačica i dodala:

- Nema šta nas nije zadesilo danas, ali ključ je u tome da ostanete pozitivni čak i kada vam dođe da bljujete vatru na sve živo!

foto: Printscreen

Ona je zatim objasnila i da im je prtljag bio teži od dozvoljene težine, te da su morale da izvade pojedine stvari iz kofera i da ih nose u rukama.

- Da, ovo smo mi ispred Burdž Kalife malopre, dok u rukama nosimo stvari iz kofera koje smo morale da izvadimo. Platile nove karte, ličimo na čergare, spavale 2 sata i od 5 jutros smo na nogama - podelila je Anastasija svoje muke.

foto: Instagram

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:15 Anastasija zaglavljena u Dubaiju: Otkazali joj let, a ona žuri u Beograd