SKRENULA SAM SA SCENE U PORODIČNI ŽIVOT: Radi iz Zvezda Granda predviđali su TOP KARIJERU, evo kako izgleda sad i šta kaže o SCENI

Pevačica Rada Sarić nedavno je dobila drugo dete i pored sina sada ima i ćerkicu. Rada se u poslednje vreme povukla sa estrade i uživa u porodičnom životu.

Pevačici iako se trenutno ne bavi svojim poslom nimalo nije dosadno, a kako je ispričala sin je svakodnevno zasmejava svojim izjavama i blamovima iz vrtića, prenosi Grand.

- Čekam novi blam, da vidim šta je danas ispričao... Pre neki dan je rekao kako njegov tata vozi "Lamborgini" i ja kažem: "Kamo lepe sreće", ali nema ništa od toga. Ja sam pitala da li je Vasilije ručao, a vaspitač mi je rekao: "Nije, ali nema veze, ješće on ćevape, rekao mi je da svaki dan jede ćevape", reko "Ne jede, kuvam majke mi, ali nema veze - rekla je pevačica kroz smeh u emisiji "Grand magazin" i dodala:

foto: Printskrin/Instagram

- Mislim da smo Milan i ja uboli trenutak za to drugo dete, jer je nezgodan trenutak bio za posao, tako da sam se ja baš opustila, ali svakako da nisam zaboravila na svoj poziv, svakako ću se nekada vratiti. Svakodnevica je sada doručak, ručak, večera, menjanje pelena, muž, sin i tako...

Rada kaže da još uvek nema pesmu sa kojom će se vratiti na muzičku scenu, ali da je odabir te numere prepustila jednoj svojoj koleginici.

- Nemam ideju sa kakvom pesmom bih se vratila na scenu, ali sam sigurna da to ne bi bila neka tra la la pesmica, volela bih da to bude nešto prikladno meni. Ja sam sebi rekla baš zato što sam malo skrenula sa scene u ovaj porodični život, ja ću pozvati Jelenu Kostov i ona će mi izabrati pesmu. Ja nju obožavam i ona je meni neko ko apsolutno ima uvo za to. Rekla sam joj kada smo se čule: "Kada budeš išla da tražiš pesmu za sebe, traži i za mene" - otkrila je pevačica.

foto: Printscreen/Youtube

Podsetimo, Radi Sarić smešila se blistava karijera otkako se pojavila u "Zvezdama Granda" 2013. godine. Ona je bila u grupi sa Aleksandrom Prijović, Katarinom Grujić, kao i Amarom Giletom, međutim, ubrzo se povukla sa scene.

Inače, njen suprug Milan Čolović, sin je čuvenog Malog mrava, Tomislava Čolovića.

Kurir.rs/K.Đ/Grandonline

