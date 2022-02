RADOJKA SNIMILA KUDA PLOVI OVAJ BROD, PA NESTALA: Našoj pevačici predviđali blistavu karijeru, družila se i sa Bouvijem u DVORCU!

Jugoslovenska pevačica Radojka Šverko je spasavala mačiće sa legendarnim Dejvidom Bouvijem.

Radojki Šverko su mnogi predviđali blistavu budućnost i karijeru, a ona je ipak uglavnom pevala po festivalima.

Bila je poznata po svojoj specifičnoj boji glasa, a veliku pažnju je skrenula na sebe kada se pojavila na jednom od svojih prvih festivala 1970. godine u Splitu, sa numerom Esada Arnautalića "Kud plovi ovaj brod".

foto: Printscreen/Youtube, Printscreen/HRT1

Radojka, koja je tada imala samo 22 godine, uzela je četiri od šesti priznanja na 10. po redu festivalu u Splitu, a publika je bila oduševljena kada je pevačica pustila glas.

Međutim, ona nikada nije dostigla slavu kakvu je zaslužila, a jednom prilikom je pričala kako se družila sa legendarnim Dejvidom Bouvijem, kog je inače dva puta pobedila u muzičkim takmičenjima u Firenci i na Malti.

- Sećam se da smo svi bili smešteni u dvorcu, a bila su posebna pravila, bilo je to specifično. Zbog očuvanja baštine i svih vrednosti nismo smeli ulaziti u obući ‘spolja’, odnosno u onoj u kojoj smo bili izvan dvorca. Svi smo dobili obuću za hodanje u dvorcu. Nekima je, s obzirom na navike, to bilo malo čudno. Dejvid je tamo bio sa verenicom Endži, ali nisu se isticali - rekla je pevačica svojevremeno, prenosi Objektiv.

Radojka je tada pričala da su ona i Dejvid zajedno spasili mačiće, kada su morali da ih švercuju kroz zemlju. Kako je pevačica pričala, čuli su mjaukanje i videli su majku nesrećnih mačića i odmah su smislili plan kako da ih spasu.

foto: Printscreen/Youtube, Printscreen/HRT1

- Prošvercovali smo ih u dvorac, pazili na njih, a krenuli su s nama i na put. Zajedno smo išli avionom, a u torbe smo sakrili mačiće i prošvercovali ih. Mislim da je jedan otišao s muzičarom iz Holandije, a dva je uzeo Dejvid - prisetila se Radojka i dodala da su morali da paze na stjuardese pa nisu smeli da ih vade iz torbe, ali su im krišom davali vazduha. Nakon toga su nastavili da se čuju tako što su slali pisma, a često su i vodili priču baš o tim mačićima.

- Bili smo neko vreme u kontaktu, znao bi Dejvid nazvati, pitao bi me kako sam, zvao me da dođem u London, a kako sam volela reklamirati našu obalu, tako sam ja njih zvala da oni dođu u Hrvatsku. Čak su i bili zainteresovani, ali na kraju ipak ništa od toga nije bilo. I on i ja gradili smo svoje karijere, on je otišao u Ameriku i tu se kontakt izgubio. Ali to je tako u tim umetničkim krugovima, a i ja sam bila supruga i majka - kaže pevačica.

Tek kasnije je saznala za njegov problem sa opijatima pa je tako istakla da su se nakon toga udaljili.

- Ja sam veliki neprijatelj takvih stvari, spadam u one koji nikad nisu tako nešto okusili. Nisam tad imala saznanja, ali posle, kad se otkrilo da je imao problema, kao da je bilo nešto drugačije, kao da su imali nekakav drukčiji miris – ispričala je Šverko.

foto: Printscreen/Youtube, Printscreen/HRT1

Kurir.rs/Objektiv