ŽIVELA SAM SAMO NA ŠTIKLAMA, U USKIM HALJINA I MORALA SAM DA BUDEM LEPA! Pevačica je 90-tih bila BOMBA, a onda se skroz povukla!

Pevačica Ivana Banfić uživa na selu sa suprugom Krunom Ladišićem i sinom Janom.

Naime, oni žive u kući koju je nasledio Kruno, a pevačica je istakla da joj ništa nije teško da radi.

- Nije tako bajka kao što mislimo. Volim da preturam po bašti. To me smiruje. I to je novo iskustvo koje nisam imala - rekla je pevačica Ivana Banfić (52) u emisiji "Zdravlje na kvadrat".

foto: Damir Dervišagić

Ona je rekla i da je preseljenje u selo Stara Drenčina, nedaleko od Siska, bila odlična odluka.

- Do te odluke sam 20 godina živela samo na štiklama, u uskim haljinama, i bila sam vlasništvo medija, i uvek sam morala da budem sjajna, i morala sam da budem lepa - priznala je ona.

Ivana je objasnila da nije bitno da li je bolesna ili ne želi ništa da uradi tog dana, već mora da uradi zadatak koji je pred sobom.

- Odlučio sam. Lepa sam i prirodna. Ne trebaju mi sve te fasade da bi bile lepe. To me je napalilo. A kada se to preokrenulo? Kada sam rodila sina Jana. Onda sam počeo da se pitam: Čekaj sada! Ima li još nešto? Zašto smo došli ovde na ovu planetu, kakva iskustva? - on kaže.

foto: Aleksandar Jovanović

Kurir.rs/I.B.

