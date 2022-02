CECINE TAJNE ĆU PONETI U GROB! Sanja Đorđević o prijateljstvu sa Ražnatovićkom, otvorila dušu o TRAUMAMA i teškom periodu

Pevačica Sanja Đorđević prisetila se devedesetih godina i rata u BiH, zbog kog je bila prinuđena da se sa suprugom Petrom Đorđevićem preseli iz Sarajeva u Švajcarsku.

Ona je otvorila dušu o teškom periodu i tom prilikom priznala da je danima imala bojazan da li će joj sestre i majka iz zemlje izaći žive. Ona tvrdi da je non-stop pokušavala da sazna dokle je njena porodica stigla kada su pobegli iz Sarajeva posle njene selidbe, a dok je boravila u Švajcarskoj, stan je pretvorila u sklonište za izbeglice i sve one kojima je pomoć bila potrebna u teškim vremenima.

- U vreme rata u Bosni suprug i ja smo otišli u Švajcarsku, pa smo se tamo skućili i pružili utočište ljudima koji su izbegli. Kuća mi je bila puna izbeglica, a pored toga, strepela sam kad su iz Sarajeva odlazile moje sestre i majka. Moja ćerka Ivana nikad nije sama spavala u sobi jer smo ljude useljavali i ispraćali svakodnevno. Užasno je vreme rata, to znaju svi koji su se našli u takvim situacijama. Plašila sam se da mi majka i sestre ne stradaju u putu, jezivo je bilo. Bila sam mlada i mogla sam da živim s milion ljudi. Nije mi smetala buka. Plakali smo svi od straha, ali smo preživljavali i verovali u bolje sutra. Morala sam da odrastem preko noći u vreme devedesetih. Kad smo se vratili u Srbiju, počela sam da gradim karijeru i skroz sam se dala publici - rekla je pevačica za Republiku.

Sanja tvrdi da oko sebe ima mali, ali odabran krug ljudi, te i da je prijateljstva gradila godinama. Svetlana Ceca Ražnatović jedna je od njenih najboljih drugarica, pa jedna drugoj uvek daju savete.

- Na estradi imam krug prijatelja koji čuvam i negujem, a to su većinom ljudi koji neguju porodice, koji su moralni i vredni. Ceca mi je jedan od prijatelja na estradi, a sve što mi pričamo kad se nađemo ostaće tajna zakopana u crnu zemlju. Ako postoji nešto što mi prijatelj kaže u poverenju, onda ću da poštujem to do kraja i ako treba, poneću u grob. Zato se to i zove prijateljstvo. Pomognem uvek kad mogu, kad moram, a isto dobijem od dragih ljudi. Dešavalo se i mene da ljudi razočaraju, ali se, srećom, desi rano, pa se raziđemo. To se dešava - kaže Sanja.

- Meni skandali i haos ne trebaju, ne gradim karijeru preko pikanterija jer svaka nova generacija zna moje pesme. Celu sebe sam dala u posao, dušu sam ostavljala na nastupima, a to ljudi umeju da cene. Vaspitana sam tako da mi ne treba haos i naslovne strane svakog dana da bih radila. Neću da pljujem po svom imenu i kaljam uspomenu na pokojnog oca tako što ću se ponašati nemoralno. To ne bih podnela, cenim sebe, a svi oni koji se ponašaju suprotno od toga ne znaju svoju vrednost. Ne bih prodavala moral za novac da bih imala ve}u cenu nastupa. Znam da iz ovog razloga nisam interesantna medijima, ali meni to ne smeta.

