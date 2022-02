OVDE SU ŽIVELI ANASTASIJA I ĐORĐE DOK SU BILI U LJUBAVI: Ogromni stan sa 5 SOBA posle KRAHA ostao njemu, evo kako je UNUTRA! VIDEO

Ljubavni odnos Anastasije Ražnatović i Đorđa Kuljića završio se posle pet godina, uprkos tome što su nedavno otpočeli zajednički život.

Kako Kurir saznaje od izvora, u dupleksu na Dorćoli, gde je par živeo, od sad će živeti Đorđe, dok se Anastasija preselila kod mame Cece Ražnatović.

Nekadašnji ljubavni par stan na Dorćolu su platili paprenih 750.000 evra. Njihovo ljubavno gnezdo prostiralo se na čak 200 kvadrata, a stan su papreno platili 750.000 evra, uzme li se u obzir da je reč o novogradnji, na skupoj lokaciji kod Kalemegdana.

Jednom prilikom Anastasija je na Instagramu pokazala delić dupleksa u kojem je živela sa dečkom Đorđem Kuljićem.

"S obzirom da je on iz Novog Sada i da mu je tamo ceo život, nikada nećemo biti potpuno preseljeni u Beograd. Istina je da smo kupili nekretninu u Beogradu, tako da ćemo sada biti pola ovde, a pola u Novom Sadu. Što se mene tiče, kao i do sada, jer su meni ovde i porodica i prijatelji, posao, a on mi je bio u Novom Sadu. Meni se ništa specijalno ne menja. Jedino što ću sada u Beogradu biti sa njim, a ne kod kuće. I to je to", rekla je Anastasija pre nego što je otpočela zajednički život sa Đorđem.

Podsetimo, raskid je stvar zajedničkog dogovora Anastasije i njenog dečka, a pošto nema reči o postojanju trećih osoba - Anastasija i Đorđe su se krajnje prijateljski razišli. Ovim povodom, Anastasija neće davati druge izjave za javnost.

