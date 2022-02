MILICA DABOVIĆ OTKRILA NOVE DETALJE NASILJA! Muž je maltretirao, a jedna stvar je i danas najviše boli i tišti: DOSTA SAM ĆUTALA!

Bivša košarkašica Milica Dabović javno je govorila o nasilju koje je trpela od svog bivšeg partnera, ali sada je otkrila nove detalje o kojima do sada nije govorila

Milica se danas izdigla iznad svega ružnog što ju je zadesilo i nastavila da se bori za sebe i svog sina. Milica je za Informer priznala da nasilje koje je trpela od bivšeg supruga nije jedino, te je otkrila prvi put šta je ono o čemu je dugo ćutala.

- Ono što mi se izdešavalo je mala maca naspram ono što čuvam u sebi. Ima dosta toga i sve se nešto suzdržavam da o tome govorim. Kada budem ispričala šta mi se dešavalo u reprezentaciji ljudima će biti sve jasno. Ja stalo pričam o toj reprezentaciji, jer me to najviše boli i tišti. Ja sam dosta ćutala, ali vreme je da progovorim - započinje Milica:

- Ja sam osoba koja ne živi u lažima, hoću da kažem onako kako jeste, ali sve bukvalno sve od početka do kraja ću otkriti u svojoj knjizi koja će napraviti veliki bum.

Da li misliš da ti neko može naškoditi nakon svega što objaviš?

- Mislim da mogu, jer mi je već prećeno da će mi se oduzeti nacionalna penzija, ali ko zna šta se tu može desiti. Nakon što sam se rastala od Šimeta dugo sam se plašila za svoju bezbednost, plašila sam se i Stefanovog oca, zato sam ih obojicu i prijavila, ali ništa napravila nisam iskreno da ti kažem. Jedan me je psihički zlostavljao, drugi fizički i kad se sve to spoji, ja ne znam kako sam ostala normalna nakon svega.

Kakav je tvoj ljubavni status i da li si spremna za novu ljubav?

- Moj ljubavni status je "srećno razvedena" (smeh). Nisam spremna za novu ljubav, jer se plašim. Plašm se svega, da me ne slaže, da me ne udari, da me ne povredi... Prodali su mi sve, uzeli su mi sve i ostavili na ulici bez ičega. Sada ne želim opet da prolazim kroz sve to. Napokon sam stala na noge, kupila auto, osnovala svoj brend i živim život onako kako jedna žena zaslužuje da ga živi - rekla je Milica.

