VOLELA BIH DA SE PENZIONIŠEM SA SESTROM! Milica Dabović piše knjigu u kojoj će otkriti SVE TAJNE SVOG ŽIVOTA

Košarkašica Milica Dabović gostovala je u Pulsu Bara, navela je da bi želela da završi svoju košarkašku karijeru sa njenom sestrom Anom.

Košarkašica je istakla da želi da ispuni tatinu želju i završi karijeru u Herceg Novom.

- Opet igram košarku, mada igram je već 40 godina koje punim za 5 dana. Mislim da košarka treba da ostane iza mene, mada tata insistira da završim karijeru u Herceg novom i uvedem ga u prvu ligu. Možda jednog dana, sa mojih 45 godina, kada Ana odluči da završi sa košarkom. Možda se okupimo nas dve i završimo karijeru zajednički - rekla je Milica.

foto: Kurir Televizija

Osvrnula se na njene prve dane u košarci i istakla kako su bili nezaustavljivi sa njenim tatom kao trenerom.

- U Herceg Novom nas je tata i napravio, zvali su me Džordanka sa Savine. Davala sam im po 70 - 80 poena. Davali smo po 200 poena. Kada smo pobeđivali protivnike tata je uvek insistirao da to bude do kraja, koliko god može. Uvek je 5 - 6 igrača igralo, dok su ove ostale bile klinke i uvek su bile tu da prate, uče i pomažu - rekla je Milica.

foto: Promo

Kada ju je voditelj upitao da li postoji mogućnost da opet zaigra za reprezentaciju, ona je burno reagovala. Potom je otkrila da njena knjiga izlazi u maju i da će tu ispričati više o toj temi.

- Ne, ne nepitaj me više o tome. Ne želim da pričam o tome, sve što sam imala da kažem ja sam rekla i sve što je ostalo napisano je u knjizi. Knjiga će 99% izaći negde u maju - rekla je Milica.

