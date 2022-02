NA IVICI TUČE! PUCA OD ŽESTOKE SVAĐE između Sanje i Davora: ULETELA I KRISTINA - Okršaj nastavili u kupatilu: PONOVO SE SKINUO GO

Sanja Jakšić i Davor Darmanović upali su u žestoku svađu tokom večerašnje žurke.

Problem je nastao oko računa, a iz Bara preneo se u stan.

Nakon što je plakala kod Ivana i Ksenije, Sanja je nasrnula da se svađa sa Davorom.

Iako je Davor pokušao da izbegne sukob sa Sanjom, ona ga je pratila sve do toaleta, odakle je izašla tek kada se on skinuo go pred njom i otišao da se kupa.

- A voliš da pokazuješ ku*ac - provocirala ga je Sanja, a on je odgovorio da voli, jer je veliki i ima ga za sve.

Sanja je svađu nastavila sa Kristinom, sa kojom je bila na ivici fizičkog obračuna.

Kurir.rs

Bonus video:

54:59 BAROVCIMA SLEDI PAKLENA NEDELJA! Potpuno izbačeni iz koloseka kada su čuli šta ih čeka NOVI VOĐA OČAJAN (EP 51)