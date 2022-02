S*KSI TATA OGOLIO KSENIJU PRED SVIMA! Maske su pale, Darko je razbucao kao lud: Sad se zna KO JE KO!

Darko Vadlja ispreslišavao je Kseniju Kranjec u dvorištu Bara.

Nakon što ga je Ksenija izabrala za svoj tim i ovonedeljni zadata, Darko je na kutiji gde je njegov tim, obrisao svoje ime.

foto: Kurir televizija

- Koga zanima ko je brisao ime, tebe ili Damira. Ja sam brisao ime, jer ste me do juče pljuvali, mene ste odabrali posledenjeg. Ja ću biti vaš član tima samo da odradim posao, a za drugo me ne zanima. Reci mi čija je ideja da se Sven napije, da napravi problem i da se tako rešite njega - upitao je Darko Kseniju.

Ona je pokušala da se opravda, dok je Darko nastavio da je rešeta.

- Ti i Damir ste pričali ajmo da napijemo Svena da bi on napravio problem. Vi ste svesni da ja nemam granicu i da je moj fitilj veoma kratak. I vi onda idete tako nisko da preko njega udarate na mene - kaže Darko Vadlja.

foto: Kurir televizija

Ksenija, na zaprepašćenje mnogih, nije napadala Darka, niti mu je mnogo protivrečila, veće kje pokušala da opravda svoje postupke. Takvo jedno ponašanje u mnogome je odstupalo od onoga za šta se izdaje pred drugima, budući da o Svenu i Darku govori sve najgore i da pokušava da im smesti otkaz na sve načine.

- Gledaš me u oči lažeš. Ukoliko je to tako i ako sam ja stekao pogrešno mšljenje o tebi, ja ći ti se izviniti, ali ja ne mislim da grešim - kaže Darko Vadlja i dodaje:

- Ti si u mojim očima manipulator. Ti se sa svima grliš, ljubiš i šapućeš, osim sa mnom. To što si mu rekla da je bolestan, jedina bolesna osoba ovde si ti - kaže Vadlja.

1 / 10 Foto: Kurir televizija

Sve to je posmatrao i Ivan Nešković, koji je pred svima rekao da je Ksenija bila manja od makovog zrna pred Darkom, iako se busa pred svima da to nije tako.

