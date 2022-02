SANJA JE PRAVI POLTRON! Damir opleo po barovcima, bez dlake na jeziku: ZAŠTO SU I DALJE OVDE, NEKA IDU!

Damir Tepavac jedan je od najneomiljenijih takmičara u rijalitiju "Bar" mada i dalje je jedan od manjine koji nije pravio skandale.

Bio je gost Pulsa Bara, a tu je u potpunosti bio otvoren i za svakog takmičara je imao koju reč.

Damir je na pitanje o svađi Ksenije i Ivana istakao da mu se to ne sviđa, mada razume jer je rijaliti u pitanju.

- To i meni ide na k*rac. Ako sa nekim nisi dobar, onda sa njim nisi dobar zauvek. Mada meni je to Ksenija rekla pri ulasku u rijaliti da to rade prave rijaliti igrači. Jedan dan su krv na nož, a drugi dan piju kafu zajedno i onda uveče ispočetka.

foto: Kurir Televizija

Dodao je da mu se Ksenija vraća u teškim situacijama samo zato što između njih nema ničega.

- Verovatno je shvatila da sam ja jedan brat i da mi nije stalo do bilo kakve veze ni ovde, ni spolja. Nas dvoje jedino što imamo zajedničko je da volimo da ne radimo i ništa drugo - rekao je Damir.

foto: Kurir Televizija

Kada je voditelj Ivan Gajić postavio pitanje Damiru u vezi Darka i Svena, on je u potpunosti bio zbunjen i naveo da bi trebali da odu.

- Oni su još tu? Prvo su se spakovali, pa skinuli bubice. Potom ponosni vratili bubice. Nemojte da pričate imam ja 10.000 evra platiću kazne, samo ide. Što bi Rada rekla niko nije vezan lancima.

foto: Printscreen/Zadruga

Damir je istakao da je ovako miran i pored ovih dešavanja jer je iskusan u životu.

- Ja imam 42 godine i sam živim 20 godina. To što nisam bio u rijalitiju ne znači da nisam iskusan životno, a ovo je još jedan život. Vojiska je ovo, znao sam šta će da se desi, biće neradnika i aljkavih ljudi to nije ništa novo. Ja sam sve ovo već doživeo 4 puta u Crnoj Gori sa više nepoznatih ljudi živim i radim - rekao je Damir.

foto: Ana Paunković

Kada je upitan kojem je učesniku najviše stalo do nagrade, bez razmišljanja je odgovorio da je to Sanja.

- Sanji je najviše stalo do nagrade. Ona je pravi poltron, u stanju je da nespava da bude pred kamerama ceo dan. Kad dvoje ljudi priča u stanju je da protrčava i iznosi svoje mišljenje - istakao je Damir.

foto: Promo

Kurir.rs

