UHODILA SAM SADAŠNJU ŽENU BIVŠEG MUŽA, SLALA JOJ PORUKE DA JOJ DIŠEM ZA VRAT! Šok priznanje Nataše Bekvalac, evo šta se desilo!

Nataša Bekvalac suočila sa optužbama da je proganjala Maju Ognjenović, sadanšnju suprugu bivšeg muža Danila Ikodinovića.

Nata tvrdi da nije reč o Maji, ali priznaje da je jednoj drugoj ženi slala neprimerene poruke.

- Nepravedno sam optužena da sam uhodila Maju jer je u pitanju neki drugi muži njegova sadašnja žena... Došlo je do zabune... Moja ćerka je nešto mutila sa brojevima telefona i dobila sam obaveštenje da se pridružila Vajberu. Pisala sam joj: „Vidim te šta radiš“, „Pratim te“, „Za petama sam ti“, Dišem ti za vrat"... Kada sam videla da je na fotografiji na Vajberu crna žena, shvatila sam da sam pogrešila i da to nije moja ćerka.

Optužuju vas da lako stupa te u brakove i da se još lakše razvodite.

- Meni uopšte nije lako, samo tako izgleda! Ne razvodim se lako, već sa razlogom...

Da li je tačno da krijete jedan brak?

- Čekaj da izbrojim... Mislim da ne krijem!

U kakvim ste odnosima sa bivšim muževima?

- U dobrim sam odnosima sa svim muškarcima koji su deo moje prošlosti, osim sa jed- nim. Ne mogu da se odlu- čim koga sam najviše volela... Volela sam ih sve drugačije i jako!

Priznajte da ste imali aferu Stefanom Đurićem Rastom?

- To nije tačno učinjena mi je velika nepravda! Te priče su me sprečile da mi on BIVŠI postane pravi prijatelj.

Kažu da bi cela Srbija brujala kada bi se saznale vaše tajne.

- Kada bi se sve moje tajne otkrile, ništa više ne bi bilo isto!

Mnogi vas kritikuju zbog toga što ljubite ćerke u usta.

- Ne zanimaju me te kritike, ljubiću svoje ćerke u usta sve dok dišem!

Da li je tačno da ste u jednom danu prošli šest puta kroz crveno svetlo na semaforu?

- Prošla sam kroz narandžasto!

Da li ćete i ove godine da se provodite na Ibici do zore?

- I sa 60 godina ću partijati na Ibici. Ma to ću raditi sve dok me ove noge nose!

