BUKTI RAT STARLETA! Maja Marinković odgovorila Ani Korać: Branje malina nije jedini ZANAT koji si ispekla u IVANJICI! GORI SVE!

Nakon naslova kako Maja Marinković iznova kopira Anu Korać, dve rijaliti učesnice započele su prepucavanje, a nakon Aninog odgovora, stigao je i Majin.

Koraćeva se oglasila za Kurir i istakla da se Maja trudi da izgleda kao ona i da joj je drago zbog toga.

- Moja verna kopija važi za veliku damu i drago mi je da se i dalje trudi da izdaleka bar podseća na mene. Da zanemarimo to što nosi istu garderobu kao jao, sad je otišla korak dalje, pa se fotografiše na lokacijama u našoj zemlji koje sam već obišla. Što se branja malina tiče, jako sam ponosna što je moj rodni kraj bogat ovom biljkom koja je u svim razvijenim zemljama visoko cenjena sorta, kako zbog neodoljivog izgleda, ukusa i mirisa, a zatim i zbog svojih lekovitih svojstava. Ovo bobičasto voće je tako slatko, a ima tako malo kalorija što je već dovoljan razlog da maksimalno uživamo u njemu dok ga jedemo Ili beremo. Malinu ne može da ubere svako. Eto odgovor na pitanje odakle meni tako maleni struk. Nažalost, nisam imala tu čast da berem njeno visočanstvo Malinu, ali izuzetno cenim ljude koji to rade. Nadam se da je ova mini edukacija poslužila onima koji jedu go*na u Zadruzi 3 što ste imali priliku da vidite. Takve osobe uzalud pokušavaju da naruše moj duševni mir, elementrnim neznanjem, ali nije problem da im pokažem da je korisno nekad pokazati znanje, na pravi nacin", rekla je Ana.

Maja Marinković odgovorila je na prozivke:

- Što se tiče vernih kopija, ona je najvernija kopija Miss Piggy, i treba da se ponosi što je njen grad bogat malinama, ali to nije jedini zanat koji je ispekla u svom gradu, tamo je poznatija po starijim zanatima. Tako da o voćarima, povrtarima i najstarijim zanatlijama iz ruralnih delova Srbije dovoljno medijskog prostora. Sledeći tekst moze da dobije kao i obično kada mene pomene, ili da napiše knjigu "Najstariji zanat u malinama". Samozvanoj trendseterki inspiraciju daju domaći dizajneri koji joj šalju garderobu za džabe, obuče šta joj tog dana pošalju. To smo mogli da zaključimo po tome kada je vidimo u sred bela dana u satenskoj haljini (jbg to su mi poslali tog dana) - rekla je Maja Marinković za Pink.rs.

