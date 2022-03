PRVI INTERVJU JOVANE JEREMIĆ NAKON RAZVODA: Otkrila da li je bila VERNA Vojislavu, spomenula UDAJU, za nju sada počinje nova ERA!

Voditeljka Jovana Jeremić razvela se danas od Vojislava Miloševića, a sada je otkrila i sve detalje razvoda.

Kako se osećaš?

- Odlično sam! Srećno sam razvedena! Sve je prošlo kako treba. Vojo i ja smo baš pravi prijatelji, i to smo pokayali na sudu. Kaže sudija da nam je više ovakvih slučajeva ne bismo znali šta da radimo, rekla je Jovana za Informer.

Da li si zadovoljna svojom odlukom?

- Ponosna sam i na sebe i na svoje odluke. Zaista sam bila časna od prvog momenta do ovog poslednjeg. Ostaćemo najbolji prijatelji. Zaista mi je puno srce! Danas je veliki dan. Prvo zato što je početak posta, a ja postim ceo post i danas sam se zvanično razvela. Danas počinje jedna nova era za mene. Era slobode! Prava ljubav je samo ako si slobodan da donosiš samostalno svoje odluke. I sigurna sam da će ostatak mog života biti upravo takav, kvalitetan. Da uvek idem kroz život kao što sam do sada.

foto: Printscreen/Pink

A da li je tvoj bivši muž srećan što te je izgubio?

- On nikada neće biti moj bivši muž, on je moj prvi muž. Nije me izgubio, ima me mnogo jače nego ranije, jer sam mu sada pravi prijatelj. On će u meni uvek imati veliku podršku. Kada sam nekome prijatelj, onda sam mu zauvek najbolji prijatelj. Ja sve u životu radim iz ljubavi. Mogla sam da budem najbolji advokat, ali sam odlučila da se bavim televizijom jer sam medijski čovek i oduvek sam želela i volela televiziju.Tako će biti i u budućnosti. Dok postoji ljubav, ja ću biti sa nekim, kada ljubav ne stane, neću više biti sa tim čovekom.

Da li si mu bila verna?

- Ja ne varam, ja sam žena sa kodeksom. Moj partner, znači Voja, uvek je znao na čemu je. Nikada ga nisam izvrnula ruglu. Zato sam i ostali u fenomenalnim odnosima. Muškarci sa mnom znaju na čemu sam i zato me vole. Ja dok te volim, volim te. Kada te ne volim dođem i kažem^ "Vidi, tako je, kako je, idemo dalje. Ostajemo prijatelji." Sa svim svojim bivšim partnerima ostala u fenomenalnim odnosima, nikada ni jednog nisam prevarila i ponosna sam na sebe. Stvarno sam car od žene.

Da li je tebi pripalo starateljstvo? I jesi li tražila da ti plaća alimentaciju?

- Za dva minuta smo završili razvod. Ovaj papir nam je čisto da imamo nešto. Sve se dogovaramo. Starateljstvo je pripalo meni, nisam tražila alimentaciju, ja nisam takav lik. Ne ucenjujem muškarca ni preko dece ni preko para. Gospodar sam svoje sudbine. Kada mi kažu:"Razvela si se, sada možeš kako hoćeš". Ja kažem:"Ne, ja se nisam razvela da bi bila hopa-cupa i tuđa sreća". Ja sam se razvela da bih se ponovo udala! Živeo razvod!

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/Informer

