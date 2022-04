BARBARA BOBAK JE NEUSTRAŠIVA! Verenica Darka Lazića šokirala, RETKO KOJA ŽENA bi se odlučila na ovaj POTEZ

Sa pevačicom Barbarom Bobak ekipa Kurir televizije sastala se u streljani.

Pevačica je pokazala da je neustrašiva, te je prihvatila naš predlog da rukuje oružjem pred našom kamerom.

foto: Kurir televizija

Pokazala nam je kako se pokazala u streljani.

- Sa pištoljem imam iskustva, iz puške nisam pucala do sad, ali jako sam se dobro pokazala. Pogodila sam metu. Svašta me čini nervoznom, a to su obično sitnice, ovde se oslobodim stresa - rekla je Barbara.

foto: Kurir televizija

Za kameru Kurir televizije otkrila je planove sa verenikom Darkom Lazićem.

- Treba da se napravi svadba, ali ne može se postići. Nije to ni baš jeftino napraviti toliku svadbu, fokusirali smo se više sada na pesme i albume. Svadba će doći pa će doći, mi svakako živimo zajedno - kaže pevačica.

