DRUGARČINA! Saša Matić prijatelju za rođendan kupio VREDAN POKLON, evo šta je u pitanju!

Popularni pevač Saša Matić nedavno je proslavio 44. rođendan, a najdraže iznenađenje priredile su mu naslednice Aleksandra i Tara.

Matić je otkrio da je rođendansko slavlje bilo kratko i slatko i podelio svoje impresije.

- Bilo je super! Nas troje smo bili sami kod kuće, malo tortica i nas troje smo proslavili u nekom našem maniru nekih sat vremena, jer sam došao sa puta. Bilo je kratko, ali efektno - rekao je Saša Matić.

- Volim i da priređujem iznenađenja i meni da priređuju - otkrio je on.

Saša Matić nedavno je svog prijatelja fotografa obradovao i za 70. rođendan mu poklonio automobil.

- Pošto je on iz Crne Trave, a tamo je teren nepristupačan i on mi je nešto pričao: "Jao da mi je jedna Lada Niva". I ja sam to upamtio - rekao je Matić.

foto: Nenad Kostić

Kurir.rs/K.Đ.