SABOR NARODNE MUZIKE IMA POBEDNIKA: Milena Lazarević Popović otpevala za 1. mesto i 300.000, Renato Henc osvojio nagradu publike

Četvrti Sabor narodne muzike Srbije je završen. Uz spektakularni šou i obilje najbolje narodne muzike, za pobednika ovogodišnjeg festivala izabrana je pesma Milene Lazarević Popović „Duša duše moje". Sabor je otvorio prošlogodišnji pobednik Nenad Manojlović pesmom „Zavet u amanet".

Održana su dva polufinala, u utorak i sredu, čuli smo 32 nove kompozicije. Iz svakog polufinala stručni žiri je izabrao po osam finalista i tako su se autori i izvođači 16 pesama nadmetali za titulu pobednika Sabora 2022, ali i za druga prestižna priznanja festivala.

Miloš Radović i pesma "Dobro veče, prijatelju stari" osvojila je treće mesto. Milena Janković i Jovan Mihaljica sa numerom "Povedi me, srećo moja" su na drugoj poziciji nakon glasanja, a pobednik Festivala je Milena Lazarević Popović sa pesmom "Duša duše moje".

foto: Printscreen/RTS

Članovi žirija u prvom i drugom polufinalu Sabora bili su: Ljiljana Jorgovanović, Steva Simeunović, Čeda Marković, Milutin Popović Zahar i Vladimir Graić.

U finalu, žiri su činili Nenad Kamidžorac, Ljubo Kešelj, Gordana Lazarević, Borisav Dugić, Miloš Roganović, Dragica Radosavljević Cakana i Vlada Panović.

Renato Henc sa pesmom Zauvek tu ostani dobitnik je nagrade publike jer je osvojio najviše SMS glasova.

„Pobednik festivala treba da se raduje svom učešću, zatim zbog toga što će njegova pesma sigurno zaživeti, a i naravno, nagradi od 300.000 dinara", rekla je voditeljka Sabora Bojana Marković.

„Suština ovog Sabora je da se stvore nove pesme. Svi pričamo da imamo stare pesme koje se slušaju i poručuju u kafanama po veseljima, i mislim da je najzad vreme da se rađaju nove pesme, i meni je to delovalo kao – kakva je sad to misija, hoće li to uspeti… Ali eto pokazalo se da to ide u dobrom smeru", dodao je voditelj Milan Popović.

Osim stručnog žirija, u finalu Sabora 2022, za svoje favorite mogla je da glasa i publika SMS porukama. Glasovi publike i žirija, zbrajani su po evrovizijskom principu (u odnosu 50:50) a rezultati tog glasanja – odlučili su koje su tri pobedničke pesme.

I ovoga puta, sav RTS-ov deo prihoda od ostvarenih SMS poruka tokom glasanja u finalu Sabora 2022 biće preusmeren u humanitarne svrhe.

foto: Printscreen/RTS

kurir.rs