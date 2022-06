NEMOGUĆ KO BEŽANJE U SNU, A IPAK PRIJATAN KO POROK– Džoni Brao doneo je Nemir!

“Posle predanih 15 sati u studiju, moj producent Novak Ašković i ja smo shvatili da prvobitnu rnb stvar želimo da transformišemo u moderni mračni synthwave. Time smo dali omaž estetici osamdesetih – pogotovo filmovima I serijama”, podelio je svoje zapažanje Džoni I pritom istakao da je sam režirao video za Nemir. “Obzirom na sveden budžet I brojnost ekipe koja je realizovala moje zamisli - ja sam više nego ponosan I zadovoljan. Osim toga I jako sam nestrpljiv da čujem šta će publika prepoznati u Nemiru!”.

Holivudski spot, napeta muzika I opasna dramaturgija

Nemir je brutalan obračun sa demonima one koju voli. Melanholičan tren pred svitanje u kom te istina razreže, jer ko po pravilu shvataš možda kasno – posle plaćene karte za vožnju nema kajanja. Ali ideš do kraja, između svake vatre, do potpunog otrežnjenja.

“Najveći podvig bilo je snimiti deset tejkova u uskoj ulici kako bežim od džipa - i to full sprint! Eto, sada znate da ono posrtanje I hramljanje u videu baš I nije gluma – još uvek oporavljam nogu od povrede sa seta! Toliko mi je bilo važno da zabeležimo taj holivudski-umri-muški momenat – što sjajni majstor kamere Rie ne samo da je uspeo, već je premašio svako očekivanje”, otkrio je Džoni Brao koji nam do kraja leta priprema poslednji deo trilogije s paklenim aranžmanom, nakon čega obećava da kreće još modernijim putem kojim će nas voziti pod okriljem Magic Records-a.

