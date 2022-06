LAZO PAJČIN PRAVIO JE HITOVE SAMO OD NASLOVA: Baja Mali Knindža setio se pokojnog brata i ispričao detalje koje niko ne zna

Pevač Baja Mali Knindža je iskoristio priliku da pomene svog voljenog i nedavno preminulog brata Lazu Pajčina.

- Ja kažem da je kafana majka, pošto sam maltene non stop u kafani i sa ljudima... Nigde ne možeš čuti kao u kafani, a ja sam taj koji to beleži negde u malom mozgu i sve to kada dođe kući stavi na papir. Imao sam sreću da sam pored sebe imao takvog brata kao što je pokojni Lazo Pajčion bio i koji je imao talenat za pisanje - rekao je Baja na "BN TV".

Ovom prilikom pojasnio je da je Lazina majka takođe pisala, te da je on sam znao da će i Lazo time da se bavi.

- On mi je rekao, da ne zna šta će posle vojske. Ja mu napišem sto naslova i kažem: 'Evo, ovo ćeš da radiš!' i on je napravio tako velike hitove od tih naslova - prisetio se Baja Mali Knindža.

