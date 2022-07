MILICA JOKIĆ ČESTITALA ROĐENDAN DAČIĆEVOM SINU: Lukice, da si mi živ i zdrav VOLIM TE! Evo šta mu je pevačica POŽELELA

Ona je tom prilikom odlučila da mu čestita rođendan.

Voditelj Ivana Gajića je potom interesovalo i šta mu je pevačica poželela. Ona se nije ustručavala i otkrila je da mu je poželala da ostvari sve što u životu zaželi jer, kako navodi, on to iskreno zaslužuje.

Inače, Milica je već neko vreme u vezi sa sinom Ivice Dačića, Lukom Dačićem, sa kojim često putuje, a sve ih češće viđamo zajedno u javnosti.

"Gospodina Ivicu poštujem duži niz godina. Luka i ja se družimo pre svega duži niz godina. Uglavnom sa Ivicom pevam ''Kad zamirišu jorgovani'', on tu pesmu voli. Luka i ja smo se družili 6, 7 godina, onda smo počeli intenzivnije da se družimo i to je preraslo u nešto više. Luka je jedan veoma pristojan, vaspitan dečko koji me je osvojio svojom dobrotom i uporonošću. On je mene pre svega poštovao kao pevačicu", pričala je Milica.

