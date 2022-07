JOVANA IZNELA ŠOK TEORIJU O ZALJUBLJENOSTI MIŠE GROFA U SVOJU SNAJU Javno podržala Nikolinu, pa otkrila: Vitor ima još jednog SINA

Vitor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, svakodnevno iznosi niz optužbi na račun svoje snajke Nikoline Pišek. Naime, otkako je Vidoje Ristović preminuo Miša Grof na sve načine pokušava da ponizi svoju snajku koja se tim povodom retko oglašava.

Miša Grof je otkrio da je Vidoje pisao dnevnike koji se kriju u njegovom stanu, u kojima je on detaljno pisao o svom životu, a između ostalog i o braku sa Nikolinom Pišek. Naime, on je otkrio da je brak voditeljke i njegovog sina bio fiktivan i da je Nikolina na sve načine želela da se dočepa novca porodice Ristović.

Kako je ovo jedna od najkontroverznija tema u svim domaćim medijima, voditeljka Jovana Jermić je otkrila šokantne detalje iz života porodice Ristović:

- Moje mišljenje je da se pravi jedan opšti rijaliti od teške životne situacije u kojoj se našla Nikolina Pišek. Ne razumem ponašanje Miše Grofa, njemu svaka čast, meni je drago što on ima toliku imovinu na svoje ime, ali ne vidim šta je sporno. Ako je imovina na njegovo ime zbog čega se toliko na jedan seljački način ophodi prema svojoj snajki, zauvek formalnoj i postojećoj. Taj animozitet koji on ima prema njoj što je Hrvatica je morao da reši sa svojim sinom dok je on bio još uvek živ. To je problem u umetninama, ja sam upoznata sa celim slučajem, jer su umetnine u ogromnoj vrednosti, o tom novcu koji se nalazi u tajnom sefu čiju šifru zna samo Nikolina, o tim nakitima, satovima skupocenim i stiče se utisak za svakog normalnog čoveka da je Nikolina Pišek materijalista, ali ja moram da kažem da ja nisam videla nijednu objavu Nikoline Pišek koja je to pokazala, ja više stičem utisak da je ogroman materijalista u celoj ovoj priči Miša Grof, jer se kod njega sve vrti u napadima na Nikolinu u javnostu, a ne znam šta postiže time. Iskreno mislim da je bolje da sačuva tu snagu za sudski postupak u kojem će završiti, jer će ga Nikolina tužiti za sve ove izjave, mislim tužila bih ga i ja da sam mu snaja - rekla je Jovana u emisiji "Jeremićeva to voli vruće".

U pojedinim medijima se spekulisalo o tome da Miša Grof ima emocije prema svojoj snajki, a pored toga isto i da mu Vidoje nije jedini sin, šta misliš o tome?

- On će sve to morati da dokaže što je pričao, od toga da je Nikolina htela da ubije njegovog sina, to su strašne optužbe, on optužuje Nikolinu da je ona ubica. To sada prevazilazi odnose nasleđivanja, to je nešto na ličnoj bazi. Ja ne želim da pomisilim da se Miša Grof loži na sopstvenu snajku pa to radi namerno, ne bih da dođem do te morbidnosti, jer deluje kao neko ko patološki mrzi Nikolinu, a psihološki gledano, patološki je mrzi zato što je previše voli to je moje, koliko god to paradoksalno delovalo. Drugo, ima mnogo kontroverzi o Miši Grofu. Nije sada da ja branim Nikolinu Pišek, ali prosto, osećam se negde kao žena, malo pogođena načinom kako se jedan muškarac ophodi prema svojoj snaji, umesto da je zaštiti, on nju napada. Znači novinari treba bolje da pročešljaju, Miša Grof je rekao da on ima samo jednog sina, ja imam drugu informaciju. Ovo je sada šokantno što sam iznela, ali ja sam to čula - otkrila je Jovana.

- Moram da kažem da se Nikolina nije uopšte oglašavala, a Miša Grof se samo bavi tim stvarima, ja mislim da on mrzi zato što je voli. Niko vam ovo neće reći sem mene, on treba da se preispita i za to i za to da li mu je Vidoje jedini sin - dodala je Jeremićeva.

Kako komentarišeš to što Miša Grof konstantno govori da njemu nije stigao toksikološki nalaz o smrti njegovog sina, a ii način na koji je saznao da mu je sin umro?

Ne znam šta piše u tom nalazu, ali jedno je sigurno, ta smrt je kontarverzna zbog načina na koji je nastala. Nikolina je prevarena žena, tu nema priče, a na monstruozan način je to saznala, za smrt muža koji je umro na toj maserki, na toj ljubavnici, to je stvarno strašno, filmska scena. O tome može da se napravi film, da se napiše knjiga i ta žena je preživela golgotu i linč i ja ne želim više ni na koji način da Nikolini Pišek nanesem neki duševni bol, nakon svega što je ona doživela. Ovo je stvarno medijski linč nad njom. Žena koja je nigde ne oglašava, trpi uvrede svog svekra, ovde se ne radi ni o umetninama, ni o parama, ovde se radi o patološkoj mržnji, ne bih se ja tu dalje nadovezivala, vreme će pokazati ko je tu bio u pravu, ali ja mislim da postupanjem Miše Grofa prema svojoj snaji nije okej. Šta god da je mislio o njoj nije to trebao javno, već u četiri zida i da se suzdrži od seljačkih komentara - dodala je Jovana pa se osvrnula na Nikolininu i Vidojevu ćerku:

To dete će svakako čitati sve to što je njen deda govorio o njenoj majci, i šta mislite da li će želeti kontatk sa dedom koji je tako pljuvao njenu majku, naravno da neće. Dakle, to su neke stvari protiv kojih se ja borim. Ja ne volim te razlike da li je neko po nacionalnosti Srbin, Hrvat, da li je neko ljubomoran na nekog, i iz tog razloga sam jedna od retkih javnih ličnosti koja će ovog puta braniti svoju koleginicu Nikolinu Pišek za koju smatram da je jedna jako inteligentna žena, ona je završila dva fakulteta, fantastično izgleda, njena jedina krivica je što je lepa i pametna, što je ekstremno inteligentna, ekstremno iskrena, i što je možda neostvareni san mnogih isfrustriranih muškaraca, a oni će se sami pronaći - završila je Jovana.

