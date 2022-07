SRPSKI JUTJUBER (23) KUPIO SEBI STAN, PA ZAPLAKAO OD SREĆE! Pokazao deo novog doma: Od kad sam došao u Beograd maštam o ovome!

Jutjuber Andrija Jo (23) uspeo je da kupi sebi stan, a lepu vest je odmah podelio sa svojim fanovima na Instagramu, a uz to je i pokazao deo svog novog doma.

- Ostvario sam svoj najveći san, kupio sam stan! Od kad sam se doselio u Beograd, najveća želja mi je bila da kupim svoj stan u ovom gradu i stalno sam maštao o tome, pričao svakodnevno svima koliko to želim, možda i previše time smarao ljude oko sebe, a i sebe. Čak sam sebe pritiskao da to mora da se desi što pre, zaboravljao svoje godine i nabijao sebi krivicu, ali je ovim još jednom dokazano da je najvažnije imati zacrtan cilj i on će se ostvariti - napisao je Andrija Jo.

foto: Pritnscreen

- Neverovatno mnogo sam ponosan na sebe jer se ceo moj trud isplatio i jer sam uspeo da sam kupim svoj stan iz snova u godinama koje imam - istakao je on.

- Svim ljudima oko mene je dobro poznata moja rečenica: "Neću na gluposti da bacam novac, moram da kupim stan" i vredelo je! - navodi jutjuber.

- Pričaću vam u videu koji ću verovatno snimiti uskoro u stanu koliko sam komplikacija imao oko kupovine ovog stana koji jurim skoro godinu dana, ali sam se zaljubio u njega na prvi pogled i bio uporan, kao što vidite prevazišao sve prepreke i uspeo! - dodao je dvadesettrogodišnji Andrija Jović, kako glasi njegovo puno ime.

- Uskoro kreće renoviranje, sređivanje i naravno useljenje, a sve ćete to moći da pratite na mom kanalu! I za kraj, hvala svima na podršci svih ovih godina koliko sam prisutan na društvenim mrežama, zajedno smo zaslužni za ovo! - zaključio je na društvenim mrežama, dok na jednoj od objava vidimo i kako plače od sreće zbog kupovine stana.

kurir.rs/I.B.