OBEZBEĐENJE JE HTELO DA IH IZVEDE, ONI SU IH IZBOLI! Mama Džehva otkrila ŠOK detalje sa nastupa njene ćerke: Teodora je sve videla

Vest da je nepoznati muškarac izbo tri pripadnika policije na nastupu Teodore Džehverović u jednom poznatom klubu u Sutomoru šokirala je čitavu javnost.

Sve se to dešavalo ispred Teodore, a njena majka Gordana Džehverović je za Republiku otkrila u kakvom je stanju njena ćerka i koliko ju je potresao ovaj nemili događaj.

- Ja sam dosta jaka i hrabra, imam divovsko srce što ja kažem, tako bodrim i nju. Uplašila se, nije joj bilo prijatno, sve je videla. Neki Novopazarci su pravili probleme, obezbeđenje je htelo da ih izvede i oni su ih izboli. Teodora je sve videla, doživela je veliki stres - priča Gordana i dodaje:

- Ja sam jaka, pozitivac sam veliki, sve je to sastavni deo života, ko zna šta sve još može da se desi na nastupima, tako i nju savetujem.

Goca kaže da je sve to sastavni deo života i da se trudi da ne razmišlja o negativnim stvarima.

- Ona nikada nije sama na nastupima, izdugnuta je od publike, ali to se nikada ne zna. Ja ne smem da razmišljam negativno, jer bih onda to prenela i na nju, a to ne želim. Jaka i je i ona sve će to biti dobro.

