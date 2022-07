OVO NIKOME NIJE POŠLO ZA RUKOM: Saša Matić tri meseca ranije rasprodao ČITAVU ARENU U ZAGREBU

Muzička zvezda Saša Matić poslednjih meseci radi punom parom, a da je uradio dobar posao kada je reč o albumu “Dva života” svedoči podatak da je u rekordnom roku rasprodao čitavu Zagrebačku Arenu. Saša je u pre nekoliko dana dobio informaciju da je poslednja karta za spektakularni koncert Zagrebačkoj Areni prodata i da nije ostalo ništa od skoro 20.000 ulaznica. Koncert koji je zakazan za 21.oktobar zvanično je rasprodata i to tri meseca pre samog održavanja.

foto: Dušan Petrović

Sudeći prema komentara ljudi koji su organizovali mnoge koncerte u pomenutoj Areni tvrde da do sada ovo nikome nije pošlo za rukom. S obzirom na to da vlada veliko interesovanje za koncert, Sašin tim razmatra o soluciji da narednog dana organizuju još jedan koncert u Zagrebačkoj Areni.

U cilju da proverimo ove navode, kontaktirali smo Sašu koji je kratko prokomentarisao:

- Tačno je, rekordnom brzinom smo rasprodali Zagrebačku Arenu. Ova informacija me je veoma obradovala i samo mogu da kažem da je sada na meni velika odgovornost. Pre svega jer želim da svi moji gosti, odnosno publika, se provede sjajno i da to bude njihovo veče za pamćenje. Do sada ih nisam izneverio, tako da neću ni ovog puta. Radujem se - izjavio je Matić za medije.

foto: Dušan Petrović

Inače, Saša je prvi koncert u Zagrebačkoj Areni imao 2018. godine. Bio je to nastup o kojem se dugo pričalo. Pesme “Kralj izgubljenih stvari”, “Nađi novu ljubav”, “Idemo anđele”, “Prejako”, “Ko si ti”... samo su neke od numera koje su dva dana, 15. i 16.decembra.2018 godine, odzvanjale velelepnom arenom.

Album “Dva života” doživeo je veliku popularnost, a Sašin prijatelj na albumu je Telekom Srbija. Tokom narednih meseci, muzičku zvezdu očekuju brojni koncerti i tri velike turneje, prvo odlazi na Američku i Kanadsku, a onda će održati velike koncerte u Tuzli, potom Zagreb, a onda odlazi na Australijsku turneju. Nakon toga sledi koncert u dvorani u Osjeku i Splitskoj Areni. Za vreme leta održaće brojne koncerte po Evropi, a na Balkanu će nastupati u nekoliko država.

Promo tekst