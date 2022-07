GOCA BOŽINOVSKA NA LEKOVIMA: Vidovnjak joj rekao da će poginuti, auto će se zapaliti, a zbog ovog JEZIVOG detalja ne može da spava

Pevačica Goca Božinovska od nepoznatog čoveka koji se bavi astrologijom dobila je stravičnu informaciju da će poginuti u saobraćajnoj nesreći i da će se zapaliti, te da njeni najmiliji neće moći da je identifikuju jer će joj telo biti ugljenisano.

Božinovska priznaje da joj je, time što joj je prorekao, neznanac zgadio brzu vožnju i brza kola, koja je dotad obožavala.

- U sandučetu sam našla pismo od jednog vidovanjaka, astrologa, šta li je, neki đavo jeste! Inače, ja ne verujem u te vidovnjake i nikada nisam pridavala značaj onome što oni pričaju ljudima. Volim iz šale da nekad gledam u šolju i karte. Međutim, ovaj atrolog mi je rekao nešto što mi se urezalo u glavu za ceo život - počela je priču Goca i objasnila da se od tog trenutka plaši kada je u saobraćaju, te da joj reči astrologa često odzvanjaju:

- Otvorim ja pismo, kad u pismu piše broj telefona da, ako želim da mu se javim, ima nešto važno da mi kaže. Nikada se nisam javila jer sam se plašila šta će mi još reći. On mi je napisao da ću imati užasnu saobraćajku, toliko užasnu da moji neće moći da me identifikuju koliko ću biti ugljenisana. Kao, kola će da se zapale i ja zajedno s njima. Posle toga je u mene ušao opasan strah, pa ja od tada samo sporo vozim. Obožavala sam brzu vožnju i brza kola do tog momenta. Onda me je obuzeo strah i oprezna sam jer se plašim da će se to kadtad obistiniti.

