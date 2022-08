ŠUŠKALO SE DA JE NINO KOLEGI PREOTEO ŽENU I S NJOM DOBIO ĆERKU Amela je TEŠKO BOLESNA, imala 3 HEMOTERAPIJE, a evo kako izgleda

Amir Rešić Nino, koji je preminuo pre 10 godina, u 43. godini, od perforacije pankreasa, ostavio je iza sebe tri ćerke.

Nino je imao buran ljubavni život, a njegov brak suprugom njegovog kolege Šerifa Konjevića, Jasnom Konjević, podigao je tada veliku prašinu. On je iz braka sa Jasnom dobio ćerku Amelu, koja se retko eksponira u javnosti.

Amela se udala i promenila prezime, a svom detetu dala dedino ime. U januaru 2019. sve je potresla vest da Amela boluje od opake bolesti - raka grla, a ona je putem društvenih mreža apelovala za pomoć.

Jedne prilike Sandra Rešić, ćerka koju je Nino dobio sa Slavicom, otkrila je šta je prava istina o skandali i Amelonoj bolesti.

- To za karcinom, to je istina, ona se lečila u Americi, mi smo skupili para za te tri hemoterapije koje su trebale da se prime. Amela je primila prvu dozu, za koju smo skupili para, ali za druge dve nismo imali, pa je ona našla način, ja sam čak i to postavljala na svoje društvene mreže, pa smo uspeli nekako. To se rešilo, pa se vraćalo, pa su joj izvadili štitinu žlezdu, pa se to spustilo na pluća, da ne dužim... - otkrila je Sandra, pa se dotakla priče o Šerifu Konjeviću i njenom pokojnom ocu.

- Te priče da je moj otac kriv za raspad braka Šerifa Konjevića je laž, to nije istina, čak i Šerif tada pričao da to nije istina, kada se razveo od Jasne. Nino je Ameliju dobio sa 17. godina, ali ne u braku sa njenom majkom, oni nikada nisu bili u braku, ona je devojka, sada već žena 83. godište.

Sandra je otkrila kako je tekao odnos Jasne i Nina.

- On je pre smrti završio sa Jasnom Konjević, oni (Šerif i Jasna) su se razveli mnogo pre mog oca, niti je ona imala veze sa njegovim životom nakon toga, niti su se oni više doticali, niti bili u kontaktu više. Meni je Šerif objasnio da to nije istina, lepo mi je rekao niti je ko kome pretio smrću, niti je imao problema sa Ninom, zbog toga što je on bio u braku, on nikada nije bio u braku sa Jasnom, nego u vezi, meni je Šerif rekao da nikada nije imao problem o tome, jer su Nino i Jasna bili nakon njihovog razvoda - isričala je Sandra za Republika.rs.

Nino Rešić pored Amele, ima i ćerku Tamaru i Sandru, koje je dobio iz brakova sa Slavicom i Sarom.

