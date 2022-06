BIVŠA DEVOJKA POKOJNOG NINA REŠIĆA IZNELA SKADALOZNE DETALJE: Imao je aferu sa Vesnom Zmijanac, bacila sam STO na njih! ŠOK PRIČA

Dugogodišnja devojka Nina Rešića svojevremeno je otkrila kako je pevača uhvatila u navodnoj švaleraciji sa njegovom koleginicom Vesnom Zmijanac.

Pevač Nino Rešić preminuo je 2007. godine, a o njegovom životu se naširoko pričalo tokom njegovog života, ali i nakon smrti. Tokom svoje karijere povezivan je sa brojnim koleginicama, što je on uvek demantovao, tvrdeđi da su to sve izmišljotine.

On je svojevremeno priznao da je svoje ime Amar promenio u Nikola jer je pokojni Raka Đokić po njegovom dolasku u ZAM procenio da bi mu za potrebe tadašnjeg tržišta bolje bilo da promeni ime i ispostavilo se da je u pravu.

Ljubavni život pevača je uvek intrigirao, a ponajviše je odjeknula priča o navodnoj aferi sa Vesnom Zmijanac. Iako nikada nije želeo da prizna ove navode, njegova tadašnja dugogodišnja devojka, iznela je u javnost sve detalje njihove veze, kao i skandaloznog raskida koji se dogodio zbog njegove afere sa pevačicom.

Naime, kako je Nino tada govorio svoju osmogodišnju vezu sa izvesnom Velom prekinuo je jer je shvatio da njegovo ’nezadovoljstvo, nije kratkoročno’.

- Druga žena nije bila razlog što sam prekinuo osmogodišnju vezu o kojoj i dan danas mislim sve najlepše. U svemu sam pošten. Kada sam sa nekom ženom nemam nameru da je varam jer nisam bio avanturista ni kada sam bio mlad i lep, a ne sada kada sam ozbiljna muškarac - govorio je Nino svojevremeno za medije, pa dodao:

- Mislim da sam postupio džentlmenski, jer sam ostavio sve što sam zaradio: stan u vlasništvu, auto, sav nameštaj, oko sto pedeset hiljada maraka vrednosti. Nadam se da će se moja bivša draga "snaći".

Nino je tada još navodio da mu je želja da dobije sina, te da je i to jedan od razloga što je ostavio Velu koja je bila 13 godina starija od njega.

Međutim, Vela tih godina nije bila imuna na priče koje je pevač plasirao u javnost, te je u jednom trenutku odlučila da sve obelodani. Ona je otkrila da su se njih dvoje upoznati 1987. godine u Kruševcu u jednom hotelu gde je pevala, i da se tada pojavio Amir Rešić.

- To mu je pravo ime, majka mu je Ziba, otac Ismet. Kada smo se upoznali već je bio oženjen i nije mi jasno zašto te brakove krije. Prvi put je bio oženjen Sejdom iz Doboja sa kojom ima ćerku Amelu, a sa Slavicom, odnosno Cicom iz Kruševca ima ćerku Sandru - pričala je tada Vela, koja je otkrila da je svoju karijeru napustila jer joj je on to tražio, tvrdeći da će ih on obezbediti u svakom smislu.

Kako je on govorio da je želeo sina, te da je to jedan od razloga njihovor razlaza, Vela je tada rekla da se plašila sa Ninom da ima decu.

- Ja imam sina Dejana iz prvog braka, što znači da sam mogla da rodim i sa Amirom, ali sam se plašila da će naše dete proći kao njegove dve ćerke. Našim prijateljima je poznato da sam dva puta bila u prilici da mu rodim dete, ali je on tvrdio da će mu smetati plač deteta u kući.

Vela je potom otkrila kako je uhvatila Nina u aferi koja je rasturila njihovu dugogodišnju ljubav.

- On je sa našim kumom kompozitorom Pericom Zdravkovićem izašao iz našeg stana, navodno na koncert Dragane Mirković. Kao i uvek ispratila sam ih na vratima rečima: 'Nemojte vas dvojica negde da šarate.' Nakon nekoliko sati dobila sam anonimni poziv: 'Muž Vam je u hotelu sa Vesnom Zmijanac i kumom.' Sela sam u auto i otišla na lice mesta. Čuvar me nije pustio, a Nino je iskoristio taj trenutak i sakrio se iza kanti za đubre, ali je na stolici visila njegova jakna i čaša sa viskijem. Stigla sam do stola i ne obraćajući pažnju na Vesnu Zmijanac koja je pušila I tendenciozno me posmatrala upitala kuma: 'Zar vi niste na koncertu Dragane Mirković? Gde je moj muž?' Videvši da me kum ignoriše, bacila sam sto na sve njih. Naravno, čuvar me izbacio. Posle su mi se kockice spojile. Kum je bio paravan, Vesna Zmijanac i Amir su se mesecima viđali. On sada stanuje u njenom stanu. Nije istinita njegova izjava da je pošten čovek, veran jednoj ženi. On nije otišao, pobegao je. Njegova majka je plačući zbog svega što je uradio odnela njegovu garderobu - pričala je svojevremeno Vela.

Podsetimo, Nino Rešić ima tri ćerke Amelu, Sandru i Tamaru. Preminuo je 2007. godine od posledice perforacije pankreasa usled prevelike koncumacije alkohola. Sahranjen je na groblju Urije u Kozarskoj Dubici.

