HANA IMA SAMO 2 GODINE MANJE NEGO JA TAD! Nataša Bekvalac iskreno o prvoj ljubavi: TO JE BILA OZBILJNA VEZA! A jedno ne razume...

Pevačica Nataša Bekvalac iza sebe ima tri braka, a sada se setila svoje prve ljubavi. Natašina ćerka Hana ima samo dve godine manje od nje kada joj se ta romansa desila, pa je ovu situaciju sada prokomentarisala iz druge prizme - roditelja.

- Kada na određene stvari gledate iz ugla roditelja, sve vam je strašno i nikada vam vaša deca, ženska pogotovo, nisu dovoljno velika. Ja sam tada zaista bila u ozbiljnoj vezi i, naravno, verovala da sam najpametnija i da sve mogu sama. Trudim se da pronađem balans između “biti dete” i “biti roditelj”, pa da Hanu kroz prizmu njenih godina razumem, a da joj, s druge strane, iz ugla majke postavim određene granice.

foto: Printscreen/Instagram

Nataša je jednom prilikom istakla da je kul mama, a sada je objasnila šta je tada zapravo mislila.

- Htela sam da kažem da nisam mama zbog koje klinci, kad dođu kod nas, prevrću očima, ali nisam im ni drugarica. Ne razumem majke koje kažu “moja ćerka i ja smo drugarice”. Hana ima svoje prijatelje, a ja niti mogu, niti želim da imamo takav odnos.

Nataša je otkrila i da li je ikada sa svojom majkom imala odnos kao sa drugaricom.

- To se još nije desilo. Gledam kako se klinci ophode prema roditeljima, ali i kako to čine žene mojih godina. Ja imam istinski respekt prema majci i ocu. Ne govorim to zato što se pravim fina, već što je zaista tako. Nikada pred njima nisam opsovala, niti sam u “pušačkom” periodu u tatinom prisustvu zapalila cigaretu. Način na koji su me vaspitali zadržao se do danas i na to sam veoma ponosna - rekla je pevačica.

kurir.rs/Hello

