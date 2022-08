ZAHVALJUJUĆI GOSPODU BOGU, JA SAM TO PREŽIVEO: Miloš Bojanić ne želi da se seća OVOG PROBLEMA, a jedna stvar ga je sad oduševila!

Pevač Miloš Bojanić boravi na crnogorskom primorju, gde i ovog leta odmara sa suprugom Brankom i unucima u zajedničkoj vili na moru.

Bojanić je otvorio dušu i progovorio o tome da li ima rak kože i kakvo mu je sada zdravstveno stanje.

- Ljudi ne znaju o čemu se radi, pročitaju naslov i misle da je to sad... Što se raka tiče, evo Branka i ja smo skuvali jednog od dva kilograma i pojeli smo ga. Jedino nismo imali ona specijalna klešta. Zahvaljujući gospodu Bogu, ja sam to preživeo - rekao je Miloš.

Operacija tumora je odavno iza njega i tog perioda ne želi ni da se priseća. Ipak, otvoreno govori o kanceru, jer je, kako kaže, kod njega oduvek sve bilo transparentno.

- To je bio jedan mali mladež koji je bio maligan, doktori su ga odstranili. O tome se pisalo, ja sam sve to javno ispričao, slike pokazao, jer nikad ništa nisam krio... Ja svima želim zdravlje kao što je moje, moju kondicuju i moj način života. Ne može mi niko ništa, što kaže moj kolega Mitar Mirić, jači sam od sudbine. Jedino ko je jači od mene je dragi Bog koji me čuva - ističe Bojanić.

Miloš se osvrnuo i na mlade pevačke nade koje sve češće u muzičkim takmičenjima pevaju njegove pesme, a dotakao se i "Zvezda Granda".

- Ja sam se sad naježio kad pričao o tome, iako je ovde sad 35 stepeni. Meni je izuzetno drago, ja bih svakog od takmičara izgrlio i izljubio. Godinama postoje "Zvezde Granda" i nikad se niko nije usudio da peva mene i Mitra Mirića, zašto - ne znam. Mogao bih da budem bezobrazan, pa da komentarišem i ovako i onako, ali to nema smisla. Momci, posebno moji Bosanci, pevači iz Bosne su se usudili da pevaju moje pesme, ja sam im zahvalan i čestitam im - rekao je pevač.

