MILENA PLAVŠIĆ KAO SAV NORMALAN SVET! Zašto dama sedi sama? Pevačica ovo nije očekivala

Milena Plavšić jedna je od retkih pevačica sa estrade koje u centru grada možete videti u opuštenom izdanju, bez trunke šminke, svedeno obučene kako završavaju svakodnevne obaveze ili pak uživaju u nekom prestoničkom restoranu.

Upravo ovu pevačicu je paparaco Kurira uslikao u bašti restorana brze hrane, gde je sela da se opusti. Ona je najpre poručila kafu, sok i kolač u objektu, a onda izašla napolje i osamila se. Strpljivo smo čekali da vidimo da li će neko da joj se pridruži, ali je ona sve vreme bila sama.

Doduše, telefon nije ispuštala iz ruke, kuckala poruke, razgovarala, pa se u jednom trenutku toliko zapričala da je zaboravila da joj se kafa skroz ohladila. Ljudi koji su sedeli oko nje u bašti su je posmatrali, bilo im je čudno što je pevačica tako opuštena, pa su se pitali da li je to ona ili nije.

foto: Kurir

Milena se svima kulturno nasmešila, a i ispunila želju onima koji su hteli da se s njom fotografišu. Ova pevačica se nikada nije ponašala kao uobražena zvezda, već je poštovala svoju publiku i pratioce.

Njenu bogatu muzičku karijeru nikada nije pratio nijedan skandal. Skromnost je retka vrlina među javnim ličnostima, međutim, ima i onih, poput Milene, koje nikada nisu dozvolile da ih slava i popularnost ponesu.

foto: Kurir

- Ja sam svesna šta sam ostvarila, ali sam skromna i stojim čvrsto sa obe noge na zemlji. Nema potrebe da lebdim negde gore jer ima mnogo zvezda, velikih iz prvih redova koji su ispred mene i ja to vrlo poštujem, ali znam i gde je moje mesto. U stvari, ne volim tu reč "zvezda", ima uspešnih i manje uspešnih. Kada bi baš po tome gledali ko je zvezda, to je samo nekoliko njih, od Zdravka Čolića, Lepe Brene do Cece, ima ih još nekoliko - istakla je Milena svojevremeno.

foto: ATA

Lj. Stanišić

