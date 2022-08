ZBOG OVOGA JE SUBOTIĆKA PREŠLA PREKO JAVNE PRELJUBE? Starleta navikla na LAGODAN život, a sa Pecom sklopila OVAKAV dogovor!

Starleta Aleksandra Subotić je suprugu, Predragu Peci Raspopoviću, oprostila sramnu izdaju, kada ju je prevario sa najboljom drugaricom Majom Marinković.

Sada se, starleta pravi kako da ništa nije bilo, te ponosno objavljuje fotografije sa suprugom koji ju je javno ponizio.

foto: ATA images, Instagram

Aleksandra je, naime, nakon pomirenja objavila zajedničke fotografije sa Pecom. Njih dvoje su bili na večeri u lukuznom restoranu, a ona se hvalila sa su večerali biftek, kojim su je između ostalog hranili konobari. Pre samo nekoliko dana Aleksandra se na Instagramu slikala sa picom.

Očigledno, da joj je korist bila važnija od ponosa, pa je odlučila da zbog novca zažmuri na prevaru, što je i potvrdio za i njen drug.

foto: Printscreen/Instagram

- Jednostavno nije mogla bez njegovih para. Svesna je toga, mnogima oko sebe je to rekla. Ima tu i dalje privlačnosti, to je plus, a Aleksandri je jasno kao dan šta sve ima pored Pece, u materijalnom smislu. Rekla mu je da će od sad biti kako god on poželi. Ne želi da mu nameće ništa svoje, prihvatiće sve što joj on ponudi.

Kurir/ Blic

