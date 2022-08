NIJE MOGLA BEZ NJEGOVIH PARA: Aleksandra oprostila Peci PREVARU, prijatelji otkrivaju detalje pomirenja, a ovo će biti DRUGAČIJE

Aleksandra Subotić, učesnica rijalitija, oprostila je prevaru Peci Raspopoviću, koji je tokom leta imao aferu sa Majom Marinković. Subotićeva je na društvenim mrežama podelila prve fotografije sa Pecom nakon pomirenja, što je šokiralo mnoge.

- Aleksandra nije mogla da veruje šta joj je Maja uradila, smatrala ju je mnogo dobrom prijateljicom. U Pecu je bila razočarana, al' je vrlo brzo shvatila da se "navukla" na lagodan život koji je uživala pored njega - započinje Aleksandrin prijatelj za "Blic", insistirajući na anonimnosti.

00:13 Subotićka uživa sa Pecom u fensi restoranu

- Odlučila je da da sve od sebe ne bi li izgladila odnose sa njim. Ostavila je za sobom sve što joj je uradio sa Majom, sve suze koje je prolila. Želi da počnu ispočetka, ipak imaju i zajedničkog sina - dodaje pomenuti drug nekadašnje učesnice "Zadruge". Drugi Aleksandrin drug, koji, isto kao i prethodni pomenuti, nije želeo da mu iznosimo ime u javnost, bio je direktniji:

- Jednostavno nije mogla bez njegovih para. Svesna je toga, mnogima oko sebe je to rekla. Ima tu i dalje privlačnosti, to je plus, a Aleksandri je jasno kao dan šta sve ima pored Pece, u materijalnom smislu. Rekla mu je da će od sad biti kako god on poželi. Ne želi da mu nameće ništa svoje, prihvatiće sve što joj on ponudi.

Bonus video:

01:33 Aleksandra Subotić iznela Majin prljav veš