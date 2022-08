MAJA PREGOVARA ZA ZADRUGU I SUROVO POTKAČILA SUBOTIČKU: Nisam jadnica da skupljam OTPATKE! Kod Jovane bih došla u emisiju

Starleta Maja Marinković pregovara o ulasku u rijaliti, a nije htela da iznosi mnogo detalja.

Ona se osvrnula na pomirenje sa Filipom Carem, ali i Jovane Jeremić čiji je progonitelj danas osuđen na 6 meseci zatvora.

- Do tuče nije ni došlo. Nisam gledala emisiju, stiglo mi je šta je Zola pričao. Zola kao Zola, on kao jedinka nikako ne uspeva da dobije taj status u društvu, s obzirom da je u tom klošarskom stilu ceo život i da je popularnost dobio preko Miljane Kulić. Ne bih se bavila ljudima koji konzumiraju opojne supstance te onda doživljavaju neki preobražaj. Jesmo se Filip i ja posvađali, ali to nije bilo baš tako kako je on ispričao. Međutim, ja sam to veče bila u izlasku i nisam imala vremena da se bavim tom temom,a neću ni sada nešto preterano. Neću pokrenuti tužbu, baš me briga da se bavim ja sa Zolom. Ja mislim da je zaljubljen u mene, ne želim da zvučim prepotentno ali sećate se "Zadruge 2" kada je imao taj stav prema meni da me muva. I dalje osećam to, ali on mora da shvati da nije dostigao taj level da mi priđe na bilo koji način - kaže i dodaje:

foto: Damir Dervišagić

- Mi se nismo ni pomirili, nije to bila nikakva veza. Jesmo se videli i popričali, hteli smo da spustimo loptu, međutim mi smo zaista dva različita sveta. Jednostavno, ja njega ne bih više komentarisala. Imam taj krug paćenika koji se stalno vraća.

Ona se dotakla i svog bivšeg dečka Pece Raspopovića.

- Ne bih to komentarisala, meni non stop zvoni telefon sa nekih nepoznatih brojeva, ne mogu odgovorno da tvrdim da je to on - priča i dodaje svoj komentar na pomirenje Pece i Subotićke:

foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

- Pa dobro, znate kako, Lesi se uvek vrati kući. Ja nikad ne bih bila tolika jadnica da skupim nečiji otpadak. Ja ću pre biti najgora nego da glumim žrtvu kao moji bivši momci koji dođu u emisiju i iznose laži, oni od dva metra, a ja sam devojka od 50 kilograma, opet sam veći muškarac od njih.

Kako kaže, za novu ljubav nije vreme.

- Imala sam turbulentan period, imala sam rijaliti u spoljnom svetu, pa čak i u svojoj glavi. Nisam spremna za novu ljubav, ali nikad ne reci nikad jer rijaliti je čudo.

Ona se osvrnula i na izjavu voditeljke Jovane Jeremić da muškarac mora svojoj ženi da priušti roleks, stan i kola.

- Ko se još vodi time, sponzoruše? Ja sponzoruša nisam. Ako je to izjavila, da. Pristala bih da dođem u njenu emisiju, što da ne? To bi bila najgledanija emisija. Puno toga ja imam njoj da kažem, britka sam na jeziku, tako da je bolje pitanje šta bi ona meni imala da kaže - priča Marinkovićeva i dodaje:

foto: Printscreen/Instagram

- Pa dobro ako je uhapšen, ako nije izmislila i sama sebi slala poruke, onda je opet dokazano da nema veze sa mnom. Ona je tvrdila i da ako se dokaže da nema veze sa mnom, da će ona biti ubeđena da je Maja Marinković umešana u to. Čiste budalaštine, ja kad imam nešto rešim to lice u lice i to je to.

Sandra Subotić je nedavno rekla da Maja koristi nedozvoljene supstance, te joj je sada odgovorila:

foto: Printscreen/Instagram

- Ne znam zašto sam joj onda bila drugarica. Čiste laži, argumenti neke osobe koja nema šta drugo da kaže jer se oseća povređena jer je izgubila svog muškarca kog voli. Ona je prihvatilište, ne vidim što bi jedna Maja bila problem, ako je to prava ljubav - završava Maja.

Kurir.rs/Blic