MARKO MILJKOVIĆ O ENI POPOV, ANABELI ATIJAS I PRIVATNOM ŽIVOTU: Mislili su da radim kao MAKRO, jednom umalo nisam poginuo...

Marko Miljković je sa 23 godine ušao u prvi rijaliti na ovim prostorima, "Veliki brat" i postao poznat.

Miljković je otkrio da se prijavio, ali da posle nekoliko kastinga nije prošao.

- Prijavio sam se, a čelni ljudi tog projekta su mi, posle nekoliko kastinga, rekli da nisam prošao. Ali pozvali su me da učestvujem u generalnoj probi, koja je trajala dve nedelje, kako bi isprobali mikrofone, kamere... Pristao sam. Kada su odlučili da na televiziji emituju i generalnu probu, dopao sam se ljudima, pa su izglasali da učestvujem u pravom rijalitiju.

Tu se i zaljubio u Enu Popov.

- Bili smo prvi rijaliti par, tinejdžeri su nas obožavali, pa čak i Luna, koja je pratila sve. Kada smo izašli napolje, ljudi su vršili veliki pritisak na nas, pa smo ubrzo i raskinuli. Postoji razlog što smo se rastali, ali smo se dogovorili da nikada javno ne kažemo. Posle raskida je nikada nisam sreo, ali da jesam, javio bih joj se.

Zbog učešća u "Velikom bratu" Marko postaje veoma popularan. Svako je želeo da bude u njegovom društvu, a klubovi nisu pitali za cenu, samo im je bilo bitno da baš kod njih pušta muziku.

- Rijaliti me je vinuo u nebesa, zarađivao sam i do 1.000 evra za veče. Ali u početku sam se čudno osećao, sve je to bilo šok za moj mozak. Zbog mase ljudi koja me je bodrila poleteo sam i postao prepotentan i bahat. Dešavalo se da neko hoće da se slika sa mnom, a ja mu odbrusim: "Ma beži". Svojim ponašanjem sam razočarao neke ljude koji su me voleli, pa su umeli i da me opsuju. Bio sam nenormalan klinac.

Godine 2007. dobio je ponudu da vodi "Zvezde Granda" sa Enom, što je oberučke prihvatio. Ubrzo je shvatio da to nije posao za njega.

- Nisam zadovoljan kako sam vodio emisiju. Taj posao mi nije legao, jer nije bio dovoljno dinamičan da bih se istakao. Zato sam pravio gafove. Umesto Tanja Savić, kažem Sanja Tavić. Čak sam se sa Sašom Popovićem dogovorio da kao padnem sa bine. To smo inscenirali da bi bilo zanimljivo. Saša je mozak operacije, zato je tu gde jeste. Super je čovek, ima fascinantnu energiju. Jedan je od retkih poslovođa koji poštuje dogovor. Mnoge stvari sam naučio od njega. Zna da bude strog, ali sve radi s pravom i kako treba. Dok sam vodio "Zvezde Granda", radio sam i kao di-džej. Bilo je naporno, jer smo emisiju snimali petkom, a tada sam imao najviše tezgi. Jednom umalo nisam poginuo, jer sam vozio kao manijak da bih stigao u Užice na nastup. Bog me je sačuvao.

Posle uspeha u kom je uživao četiri godine, nastupila je poslovna kriza. Klubovi su ga slabo angažovali, pa je počeo da radi kao promoter i menadžer. Pošto nije zarađivao koliko je želeo, 2011. godine je otišao u Švajcarsku kod rođaka, gde je puštao muziku i zarađivao 300 franaka za veče. Posle godinu dana se vratio u Srbiju i ušao u rijaliti "Parovi", u kom je osvojio drugo mesto. Osim honorara, dobio je i automobil. Međutim, opet je spakovao kofere i vratio se za Švajcarsku, gde su mu se otvorile nove poslovne mogućnosti.

- Video sam da je tamo popularno da se prodaju kokteli u epruvetama po klubovima, pa sam došao na ideju da organizujem nekoliko devojaka iz Srbije koje će to da rade za mene. Kupio sam auto sa sedam sedišta i svakog drugog vikenda odlazio sa pet, šest devojaka u Švajcarsku. Radio sam to nekoliko godina, ali bilo mi je mnogo stresno. Toliko da mi je brada opadala u pečatima. Najviše sam se nervirao kada bi mi devojke u poslednji čas otkazivale zato što su dobile ciklus ili zato što im dečko ne da to da rade... Naporno je bilo i to što sam mesečno prelazio i po 12.000 kilometara. U jednom momentu sam postao sumnjiv carinicima. Pomislili su da sam makro, jer su u sistemu videli da svakog ili svakog drugog vikenda putujem sa dve iste devojke. One su bile stalne, a ostale su se menjale. Zbog toga sam bio pozvan na razgovor u policiju. Bio sam iskren prema inspektoru i rekao da radimo na crno i da bi Švajcarci mogli da nas kazne jer ne plaćamo porez. Objasnio sam mu ceo proces rada - da odemo u klub, odradimo posao i vratimo se s parama koje trošimo u Srbiji. Dodao sam da se devojke ne prostituišu, da strogo vodim računa o njima, što je bila istina. Nisam im dozvoljavao da se ponašaju kako hoće. Kada završimo u četiri ujutru, nisu smele nigde da idu, osim u hotel gde smo iznajmili sobe. Postavio sam se prema njima kao da sam im otac. Svuda smo išli zajedno. Samo tako sam mogao da držim konce u rukama. Na razgovoru u policiji sam bio nekoliko sati i pustili su me. Pokazao sam im i svoj telefon, da vide da ništa ne krijem. Posle tog razgovora sam nastavio da radim, policajci mi nisu rekli da prestanem.

Pošto klubovi u Švajcarskoj ne rade u julu i avgustu, Marko se 2017. godine vratio za Srbiju. U Beogradu se video sa Anabelom i Andrejem Atijasom, koji su mu otkrili da se pravi kasting za nov rijaliti "Zadruga" i da bi bilo dobro da uđe.

- Pristao sam kako bih se spasao posla koji sam do tada radio. Trebalo mi je nešto da me uspori, jer šest godina nisam znao gde mi je glava. Ušao sam u nadi da ću ostati dva-tri meseca, kako bih na miru odlučio šta ću dalje da radim u životu, a ostao sam do samog finala. Nije mi jasno kako, jer sam se držao po strani. Jedino sam imao frku sa Slobom Radanovićem, jer mi se nije svideo. Bio sam netrpeljiv prema njemu jer se, između ostalog, loše ponašao prema Luni. A i sa njom sam se svađao. Ona me je čak gađala flašom.

Ipak, po izlasku iz "Zadruge 1", Luna i Marko su dogovorili da se vide.

- Bili smo u izlasku, pa smo se malo bolje upoznali. Pošto je raskinula sa Slobom, bilo joj je teško, a nije zaslužila neke stvari da joj se dese. Nisam je osuđivao zbog toga što je bila s oženjenim, iako smatram da nije ispravno biti sa zauzetim. Ali ne mešam se u tuđe veze.

Pošto je znao da je Luna u psihički lošem stanju posle kraha veze, šokirao se kada je čuo da ulazi u "Zadrugu 2".

- Bio sam zabezeknut kada sam video da će ponovo u rijaliti. Onda sam pomislio: "Je l' moguće da je toliko hrabra da izgura sve do kraja? Svaka joj čast!" Skinuo sam joj kapu na kraju.

Posle nekoliko nedelja i Marko je dobio ponudu da uđe. Ovog puta je pristao isključivo zbog novca. Ni na kraj pameti mu nije bilo da će se smuvati s Lunom.

- Nas dvoje smo se u početku peckali, ali sam oko Nove godine već znao da ćemo se spojiti. Bilo je pitanje vremena. To se i desilo 14. januara 2019. godine.

Od tada su imali samo jednu krizu u vezi, kada su i raskinuli, jer joj je Marko rekao da nije za njega. Ali ubrzo su se pomirili. Venčali su se u maju 2021, a u junu iste godine dobili ćerku Miju.

- Ćerka fizički liči na mene, ali po ponašanju je sličnija Luni. Ima promene u raspoloženju isto kao i ona. Mija se u jednom momentu smeje, a u drugom plače. Prilično smo je razmazili, ali tako smo hteli - kaže Marko i dodaje:

- Voleo bih da imam troje dece, a među njima i jednog dečaka. Ali neću se buniti ako budu samo devojčice. Bitno da su žive i zdrave.

Marko kaže da su on i tašta Anabela zakopali ratne sekire zbog Mije.

- Kada je Mija došla na svet, naš odnos je počeo da se vraća u normalu. Zbog nje smo zaboravili na prošlost. Prevazišli smo neke stvari. Samo smo ćutke nastavili da funkcionišemo. Kada se okupimo, pričamo i nema netrpeljivosti u vazduhu. Anabeli ću oprostiti sve, ali je pitanje da li ću zaboraviti. Vreme će pokazati. Nadam se da će i ona meni oprostiti.

Marko kaže da mu je veoma teško zbog gubitka majke Nedeljke, koja je preminula u martu ove godine.

- Ceo život ću osećati tu prazninu, ali potiskujem emocije. Trudim se da dobro podnesem sve, jer znam da je na sigurnom. Drago mi je što je neke stvari videla pre nego što nas je napustila. Dugo je želela da se ostvarim kao otac i da kupim nekretninu u Beogradu, jer sam godinama živeo kao podstanar. I želje su joj se ispunile. To me teši. Teže bih podneo da je otišla nekoliko godina ranije.

