ONE SU NAJBOLJE DOMAĆICE NA ESTRADI! Na TV samo glamur, a u kuhinji vole da dominiraju: "Kad objavim SARMU jave mi se 2, 3 momka"

Mnogi imaju predrasude o javnim ličnostima, jer se prilikom njihovih pojavljivanja na malim ekranima vide samo gamur, raskoš i sjaj.

Međutim, nije u baš svakom slučaju tako. Mnoge pevačice sa naše scene osim svog primarnog posla i te kako znaju da zasuku rukave i uđu u kuhinju kako bi za sebe i svoje najmilije nešto i skuvale.

Jedna od njih je i Seka Aleksić koja na Kurir televiziji vodi i "Majke i snajke".

foto: Printscreen/Instagram

- Zdrava ishrana, to nisu nikakve dijete, jedem pet obroka dnevno. Veljko jede sve što ostane, ali samo zdravo. Najveći moj problem je što sam ja kuvarica, domaćica koja kuva i mesi i onda jednostavno sam preterala u jednom momentu. No, to se kod mene često dešava - ispričala je jednom prilikom Aleksićeva.

Zvezda Granda Biljana Sečivanović je uvek isticala da je dobra domaćica, a u to su se mnogi uverili. Pevačica je priznala da odlično obavlja sve kućne poslove, ali kako kaže posebno uživa u kuhinji.

- Hranu ne spremam isključivo po receptu, već izbacujem sastojke koji se ukućanima ne dopadaju i dodajem ono što oni vole. Volim da kuvam za celu porodicu, ali ponekad muža iznenadim romantičnom večerom. Znam sve da spremam, ali je naša domaća hrana uvek na meniju za praznike, od sarme, ruske salate, do slatkiša. Za sebe mogu da kažem da sam dobra domaćica, uvek kad nađem vremena, volim da iznenadim svoju porodicu - rekla je Biljana jednom prilikom.

foto: Vladimir Šporčić, Damir Dervišagić

Zvezda Granda, Dragica Zlatić, pokazala je svojevremeno da je očigledno spremna za udaju. Dragica je istakla da je ponosna na to što je mlada naučila da kuva i da je uvek spremna da za goste pripremi razne specijalitete, a jela koja najbolje spema su ona tradicionalna.

- Kada se dođe kod mene u goste prvo ide posluženje, slatko. Ja sam tako naučena i to se primenjivalo u mojoj kući uvek, po našim običajima. Volim sve da spremam kada imam vremena, ali je naša domaća kuhinja moj teren - rekla je Dragica jednom prilikom i otkrila da li ima udvarače i da li je istina da put do muškog srca vodi preko stomaka.

- Ja se ubijem kuvajući svaki dan, onda to što sam skuvala okačim na društvene mreže, tada je javi samo neki momak da to pohvali, ali kada okačim neku malo provokativniju sliku, tada se mnogo više momaka javi. Kad okačim sarmu, javi mi se jedan ili dva momka, a na sliku u kupaćem mi piše njih pedeset, mislim da kuvanje više nije u modi - priznala je mlada pevačica.

foto: Printscreen/Instagram

Pevačica Aleksandra Mladenović jedna je od omiljenih pevačica, pogotovo mlađoj populaciji, a zbog njenog glasa mnogi upoređuju sa zvezdama svetskog kalibra. Ono što je istakla je da je od mame nasledila talenat za kuvanje i da ume da napravi sve, osim da umesi hleb.

Vera Matović, Nada Topčagic, Goca Lazarević, Biljana Jevtić, Cakana i važe za dobre i iskusne kuvarice. Vera ističe da voli da kuva i da uživa u kuhinji, ali je i je priznala da sve voli da sprema sama i da ne voli kada joj se neko vrti po kuhinji dok ona sprema ručak.

foto: Kurir Televizija

Kada je reč o starijoj gardi naših pevačica, jedna se posebno ističe kao dobra domaćica, a njena uža specijalnost jeste pravljenje zimnice. U pitanju je Nada Topčagić koja već godinama u svojoj vikendici na Tari sa suprugom priprema raznorazne đakonije, od ajvara, džemova do raznih prirodnih sokova.

U to kako se Nada snalazi u spremanju zimnice su se uverili mnogi, čak i svetski poznati fudbaler Zlatan Ibrahimović kome je Nada kao poklon za rođendan odnela njene domaće proizvode.

Lepa Lukić je često na pijaci jer kaže da ne može da zamilisi život bez kuvane hrane, a oni koji su probali njenu supu kažu da joj u tome nema ravne.

foto: Printscreen/Premijera

Niko ne može da pohvali klinarsko umeće jedne žene kao njena jača polovina, a upravo je to slučaj u domu Ace Ilića, koji tvrdi da nema bolje domaćice od njegove Bilje.

- Biljana je divna domaćica, nema joj ravne. Poseban meni je za praznike i za slavu. Ona to sve sprema sama, od sarme do sitnih kolača. Često kuva, a sin Ivan i ja uživamo u njenim specijalitetima - nedavno je izjavio Aca.

Ko bi rekao da je pevačica Goca Tržan jedna od najboljih kuvarica na estradi. Goca je razuverila one koji su mislili da ne zna da radi ništa od kućnih poslova. Ona je na svom jutjub kanalu pokazala svima kako se kuva, pa je pripremalla jela od italijanske kuhinje, do domaćih kolača i pita.

foto: Printscreen/Premijera

Na ovom spisku je morala da se nađe i pevačica Dragica Radosavljević Cakana koja važi za jednu od najboljih domaćiva na estradi. Cakana se podjednako dobro snalazi u spremanju jela internacionalne kuhinje, kao i domaće, ali je priznala da malu prednost imaju naša domaća jela.

Folk diva Ceca Ražnatović svrstava se među prve pevačice koje su se hvalile da su očajne domaćice. Poznata je njena izjava da joj je pokojni suprug Željko govorio kako želi da mu žena miriše na parfem, a ne na zapršku. U kuhinju retko zalazi i Lepa Brena, budući da joj je suprug Slobodan odličan kuvar. Mada kada dodje slava brena se uvek pohvali sarmama.

foto: Ana Paunković

Na kraju možemo zaključiti da se sve postiže uz dobru organizaciju, ove pevačice su pokazale da su prave domaćice u kuhinji, a prave dame na sceni.

Kurir.rs/K.Đ/Grandonline

Bonus video:

03:07 TANJA SAVIĆ ZAVRŠILA NA INFUZIJI: Sve se desilo dok je bila na moru, dva dana na plaži bila, ostatak odmora provela po bolnicama!