NATAŠA OPET RENOVIRA DOM! U stan na Dedinju ULAŽE 100.000 € koje je zaradila na turneji u Americi! EVO ŠTA SVE MENJA

Nataša Bekvalac već mesecima renovira stan u naselju Dedinje u Beogradu i po svoj prilici radovima se ne nazire kraj.

Taman kad su majstori pre nešto više od mesec dana završili svoj posao, pevačica je shvatila da joj se to ništa ne dopada, iako je za radove platila 25.000 evra.

Odlučila je sve da promeni, što bi se reklo od poda do plafona, a to će ovaj put da je košta oko 100.000 evra. Međutim, to nije problem jer je muzička zvezda dobro naplatila turneju po Americi, navodi izvor blizak Bekvalčevoj za Kurir.

- Nataša je celog života u radovima. Stalno nešto menja, renovira, obnavlja. Tako je i ovoga puta. Sve će da promeni opet jer joj se ne dopada kako sad izgleda, iako je skoro renovirano. Angažovala je nove majstore, koji uveliko rade punom parom. Dok je ona u Americi, menja se nameštaj, kreči se, gletuje se, sređuju se podovi, sobe i sve će biti cakum-pakum - priča nas sagovornik.

Prema njegovim rečima, Bekvalčeva je upućena u svaki detalj, iako je trenutno preko Bare.

- Ništa ne prepušta slučaju. Znate kako je s majstorima, pa ne želi da se uradi nešto što se njoj ne dopada, pa da mora Jovo nanovo. Ne žali novac od američke turneje jer voli da joj životni prostor bude maksimalno sređen. Interesantno je to da će u stanu preovladavati pastelne i bebi-roze boje. U porodici ima najviše ženske dece i ona želi da sve bude nežno i posvećeno ženskom svetu. Poseban akcenat je na sobama starije ćerke Hane i mlađe Katje, za njih je arhitekta uradio poseban projekat - završava nas izvor.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s Natašom, ali ni ona ni njen PR Tanja Mrkić nisu odgovarale na naše pozive.

Pametno ulaže Vlasnica skupih nekretnina Bekvalčeva inače važi za nekog ko i te kako vodi računa o svakom detalju kada je poslovni, a naročito privatni život u pitanju. Ona živi na relaciji Beograd - Novi Sad. Na obe lokacije ima nekretnine, luksuzne stanove koje je papreno platila jer su na ekskluzivnim lokacijama. Ona takođe ima i velelepnu kuću u Čeneju.

