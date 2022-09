GODINAMA SE ŠUŠKALO O NJIHOVOM ODNOSU! Anabela Atijas otkrila ISTINU O VEZI SA MLAĐIM KOLEGOM, spomenula i LUNU!

Pevačica Anabela Atijas napravila je pauzu od dve godine u muzičkoj karijeri, a na scenu se ponovo vratila.

Kako kaže, razlog tome su ponude pesama koje baš ne odgovaraju njenom temperamentu i karakteru.

- Izgleda da me kompozitori koji mi šalju pesme pogrešno procenjuju, ne biste verovali šta mi ljudi šalju. Ili neke najnežnije balade, teško da za ono što sam čula mogu reći da sam to ja - kazala je Atijasova.

Pevačicina starija ćerka Luna Đogani je krenula njenim stopama, a na pitanje da li će se i mlađa naslednica odvažiti da zakorači u svet muzike i snimi duet sa mamom, Anabela kaže:

- Neće se sigurno nikada desiti zato što volimo dve potpuno različite vrste muzike, mada nikad se ne zna (smeh), ali mislim da ne treba da mešamo babe i žabe. Ako bi se desilo da ona sutra zaplovi u te vode treba da gradi svoj pravac i svoju priči. Ne treba da ulazi ono u čemu sam ja, a ono što ona voli, pa ja bih bila smešna u tome - kazala je ona.

Iako ima stabilnu vezu sa Andrejom Atijasom, peačicu su povezivali sa mlađim kolegom, Aleksandrom Misojčićem Xanderom sa kojim je imala nekoliko nastupa tokom letnje turneje, ali Anabela više ne mari za to i sve shvata kao - šoubiz.

- Nemam više problem sa tim, apsolutno se više ne pravdam. Očigledno je da ljude sve to u vezi sa mnom zanima i ne smeta mi zato što sam ja sada toliko posložila sve u svojoj glavi i shvatila kako sve to funkcioniše. Ide to uz ovo čime se bavimo, pa nismo izabrali da se bavimo poljoprivredom ili ne znam ni ja čime, već javnim poslom - ispričala je Anabela za Grand Online.

