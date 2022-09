BIVŠA EMOTIVNA PARTNERKA PEVAČA: Hari Varešanović od prvog dana zna za svog sina!

Povodom teksta koji je objavljen 21. septembra 2022. godine na portalu kurir.rs, pod naslovom "Deset godina varao ženu sa ljubavnicom! "Onda saznao da je sa trećom dobio vanbračnog sina! Surova istina o njegovom životu", našoj redakciji javila se bivša emotivna partnerka pevača Harija Varešanovića-Hari Mata Harija (ime i prezime poznato redakciji), sa demantijem koji prenosimo u celosti:

- Gotovo tri decenije nisam se oglašavala niti reagovala na neistinite navode koji se godinama ponavljaju u medijima širom regiona, duboko uvažavajući Harija Varešanovića kao čoveka, oca mog sina, te njegovu profesionalnu karijeru. Na taj korak odlučila sam se 2019. godine javnim istupom u medijima kako bih konačno stavila tačku na neistinite natpise da Hari dugo nije znao za svog sina Maka i da je to jedan od razloga za razvod sa bivšom suprugom obzirom da to šteti ugledu naše porodice te nanosi duševnu bol njegovom sinu Maku, kao i činjenica da mi nismo javne ličnosti i ne želimo da se spominjemo u kontekstu profesionalne karijere Harija Varešanovića. Hari od prvog dana zna za svog sina, a sina sa tadašnjom suprugom dobio je dve godine nakon Makovog rođenja, te ne nalazim logiku da je to mogao biti uzrok raspada njihovog braka.

kurir.rs