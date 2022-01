UZEO ME IZ PORODILIŠTA I STRPAO U KESU DA NE UMREM: Hari Mata Hari retko govori o privatnosti, ove detalje malo ko zna

Pevač Hari Varešanović poznatiji kao Hari Mata Hari svoj privatni život retko kada iznosi u javnost.

Međutim, jednom prilikom pevač je za Kurir rešio je da otvori dušu i otkrio malo poznate detalje o svojoj prošlosti.

Hari je tada ispričao da je sam početak njegovog života bio zanimljiv s obzirom da ga je otac ukrao oz bolnice kad se rodio.

foto: Damir Dervišagić

- U Sarajevu je te godine bila izuzetno jaka zima. Novorođena deca su masovno počela da umiru jer grejanja u bolnici nije bilo. Otac je doneo mami pomorandže, a mene je bukvalno strpao u kesu i odneo u strahu da ne umrem od hladnoće. Stigao sam tako na zanimljiv način u topli dom - ispričao je Hari prošle godine.

- O privatnom životu ne volim da pričam. Imam dva braka iza sebe i troje dece: Damira, Maka i Nađu. Ćerka mi je podarila i dva unuka - Ishaka i Kana. To je sastav naš. Sad, u ovim godinama, unuci svašta probude u meni. Za svoju decu gotovo da nisam imao vremena… Bio sam na turnejama, putovanjima, ganjao posao i karijeru - a onda te unuci sačekaju kada imaš ozbiljne godine. Onda tek imaš vremena za njih i otkrivaš ljubav. Srećan sam što mi deca nisu u muzici. Ako nisu hipertalentovani i ako oni to neće, kao što nisu ni hteli, onda je to u redu. To je njihova stvar bila. Sinovi su informatičari, a Nađa je lekar - rekao je Hari tom prilikom.

foto: Printscreen

Kurir.rs/LJ.Radanov