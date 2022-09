UZ MOJU POMOĆ IVAN JE POBEDIO ZAVISNOST OD ALKOHOLA! Jelena Ilić otkriva za Kurir kako je Marinković uspeo da se reši POROKA!

Ivan Marinković je u velikoj ispovesti u "Zadruzi" otkrio kako je uspeo da se spase iz kandži poroka, a njegova verenica Jelena Ilić je za Kurir ispričala kako je on to prebrodio i na koji način mu je pružala podršku.

- Proces Ivanovog odvikavanja, na našu sreću, nije dugo trajao. Desilo se da prvi put napravi saobraćajni prekršaj zbog kog mu je pretilo oduzimanje dozvole na nekoliko meseci. Sve je prošlo dobro, nije nkoga povredio ili napravio štetu. To mu je očigledno bio znak da je vreme da se oslobodi svog poroka - rekla je Ilićeva i dodala:

foto: Kurir Arhiva

Teška odluka

- Često smo razgovarali o samom odvikavanju, mogu reći da ga nisam silila na to, ali sam se uz lepu reč trudila da ga nagovorim da o tome razmišlja. Nakon tog prekršaja, jednog dana mi je samo saopštio da je odlučio da više ne konzumira alkohol. Plašila sam se tog procesa i zahtevala sam da potraži pomoć stručnjaka. Međutim, nakon dva dana mi je rekao da ne oseća nikakvu potrebu i da želi da prođe bez ikakvih terapija i procedura - nastavila je Jelena.

foto: Kurir Arhiva

- Tako je i bilo, nikad lakše i bez ikakve krize ili posledica. Nakon nekog vremena je sve počelo da se menja, smršao je, delovao je svežije i svi su počeli da ga hvale. Mogu da kažem da je to nešto najlepše što mi se desilo u poslednjih nekoliko godina, jer je alkohol bio uzrok većine naših problema. Mislim da se to i vidi po njegovom sadašnjem učešću u "Zadruzi", koliko se promenio, zapravo da je sada stari Ivan - kazala je ona i istakla da Marinković sada vodi zdraviji život.

foto: Kurir Arhiva

- Usvojio je neki malo zdraviji način života, pomalo je uz mene promenio i način ishrane. Jedino na šta nisam uspela da ga nagovorim do sada jeste da počne da trenira, to bih jako volela. On je bivši sportista i znam da može - zaključila je Jelena za Kurir.

Pravila

Podsetimo, Ivan je otkrio da alkohol ne konzumira godinu dana i da je zbog odvikavanja od ovog poroka morao da promeni sredinu i način života.

foto: Printscreen Youtube

- Ja sad tebi ne mogu da opišem, ima klošara, jedan doktor nauka treći put dolazi. Tamo ti kažu: "To je sve za lečenje." Ti moraš da se pridržavaš pravila. Kad izađeš odatle, mesto boravka se menja. Znači, ne možeš da budeš tamo gde si pio, jer se smatra da te na neki način društvo vuče. Drugo, ne možeš da sediš u društvu kad se pije. Ja sam shvatio da mi ne treba, taj trip sam prevazišao. Sve vreme sam pušio dok sam trenirao, sva sreća, nije mi smetalo. Nikad nisam prestao da pušim jer nisam bio spreman sebi da kažem to - rekao je Ivan u "Zadruzi".

Kurir.rs/ Ana Denda

Bonus video:

02:55 Ivan Marinković ulazi u zadrugu 6