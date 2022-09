NAJBOLJI SRPSKI ARANŽER HRANE OTKRIVA MALE TAJNE VELIKIH KUVARA: Volim kada jelo šapuće

U novoj emisiji Kurir televizije naš vrhunski kuvar i aranžer hrane savladao je i posao voditelja, a njegovi recepti i male tajne već su osvojili gledaoce.

Dok se glumica i voditeljka Suzana Petričević svake nedelje od 13 časova na Kurir televiziji trudi da olakša i ulepša život ženama u Srbiji, njen televizijski partner Dejan Šutanovac za to vreme sprema nedeljni ručak. Zadovoljstvo je kompletno, a gledaoci, pored toga što imaju dobru zabavu, mogu svašta i da nauče. Po čemu se vaše pripremanje hrane u emisiji "Pusti brigu" razlikuje od ostalih poslova koje ste radili? - Emisija je zabavnog karaktera i to mi jako prija. Osetim divnu energiju, pa mi je lepše i da kuvam. Koristim svoje stare recepte, ali ta atmosfera ih čini drugačijim. U tome vidim razliku. O čemu posebno vodite računa? - Odmah ću da vam kažem: u nekim delovima emisije od mene se traži da na kratko vreme budem i voditelj. U početku sam imao tremu, kako ću da se snađem, za mene je to bila mala drama. Ali brzo sam se uhodao i sada mi je to normalno.

foto: Kurir

Kakva se jela danas najviše pripremaju? Da li je kuvanje zbog bržeg tempa života postalo brže? - U pravu ste, idemo ka tome da sve bude gotovo što pre. Svi smo zauzeti i nemamo mnogo vremena. A opet, ja kažem da ima jela kod kojih ne treba preskakati nijedan deo kuvanja. Umem da ostavim i preko noći neke vrste mesa da se peku, spustim ih na nižu temperaturu i sutra je jelo gotovo. Znači, opet se trudim da ne gubim vreme.

Koristite li sve vrste mesa, crvenog i belog? - Naravno, koristim sve vrste, ali više volim tamnija mesa, posebno junetinu. Vi ste fantastičan dekorater hrane, koristili ste i neobične metode da je ulepšate za slikanje. Šta je bitno kada aranžiramo hranu na tanjiru?

- Kad imate više boja na tanjiru, hrana mnogo lepše izgleda. Ali dešava se nekad da sa bojom tanjira i samo jednom namirnicom jelo izgleda fantastično. Pogotovo ako imate tanjire u plavičastoj ili tirkiznoj boji, pa stavite nešto crveno od hrane, onda sve izgleda sjajno. Ipak, da ne biste pogrešili, koristite više boja. Sebe sam naučio kad sam bio mlađi, a sada savetujem i drugima, samo malo zažmurite i pogledajte tanjir: tačno ćete videti šta nedostaje! I onda to popravite! A kako poslužiti naše tradicionalne pite, gibanice, proje, uštipke i slična domaća testa? Ima li tu mesta za maštu? - Već nekoliko godina unazad, u restorane se vratila nacionalna kuhinja, baš ono o čemu pitate. To je malo nezgodno za dekoraciju i bazira se na svedenijim bojama. Ne može nešto naročito da se uradi jer dominiraju bela i žuta. Ali, ako napravimo stvarno dobru pitu ili nešto slično, onda ukus zamenjuje svaku dekoraciju.

U čemu vi lično uživate, prostim ili složenim jelima? - Više volim složena jela, ono što se duže priprema, na tihoj temperaturi. Tada ne "rasturamo" namirnice, kako mi profesionalno kažemo. Mlađim kolegama savetujem da, čim nešto prokuva, odmah to jelo smanje na nisku temperaturu, da polako šapuće.

Da li vaša porodica ima priliku da uživa u vašim specijalitetima?

- Jedan period života sam mnogo radio i sada se trudim da to vreme nadoknadim kako bi uživali u onome što pripremam. Moj sin je krenuo u ugostiteljsku školu za kuvara, često zajedno i radimo, a nadam se da će biti bolji od mene! Zajedno radimo, zajedno i uživamo!

Novu zabavnu emisiju "Pusti brigu" u kojoj, pored Suzane Petričević, značajnu ulogu ima i Dejan Šutanovac, možete da pratite nedeljom u terminu od 13 časova na Kurir televiziji. Pričaće se!