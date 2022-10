MILICA DABOVIĆ U SUZAMA: Rekla sam sinu da mu je tata lažov, manipulator i lopov! Ono što joj je sin odgovorio OSTAVLJA BEZ TEKSTA

Bivša košarkašica Milica Dabović poznata je po tome što je u javnosti uvek govori bez dlake na jeziku pa je tako ovaj put progovorila o odnosu njenog sina Stefana i bivšeg verenika.

Naime, ona je gostovala u emisiji Realna priča na Kurir televiziji gde je na pitanje voditeljke Isidore Lukić "da li se plaši gena koje njen sin može da nasledi", odgovorila da ne razmišlja o tome i da je njenom sinu već sve objasnila.

02:26 ŠOKANTNA ISPOVEST MILICE DABOVIĆ: Rekla sam sinu da mu je otac manipulator i lopov! Rekao je da kada poraste, IMA DA GA PREMLATI

- Ne, ne, ne razmišljam o tome. On kada je pitao gde je tata ja sam rekla da "tata ne postoji" odnosno da njegov tata nije dobar čovek, da je on lažov, manipulator i lopov. Mi o tome pre nismo pričali, ali je on sam rekao "kada porastem, ja ću njega da premlatim, zato što je on loš čovek". Ja sam mu rekla "da, ljubavi mamina, on je loš čovek". Ostala sam bez teksta nakon toga i pozvala sam majku i moju drugaricu Bebu i rekla sam im šta mi je rekao Stefan nakon čega sam krenula da plačem - rekla je Milica.

foto: Kurir televizija

- Često me pitaju da li si mu rekla ko je njegov otac. Ja sam mu već rekla ko je njegov otac. Ako bude poželeo da vidi svoga oca, a ne verujem da hoće, poželeće da ga izmlati - istakla je Milica.

Voditeljku je interesovalo da li je to dobro za dete da gaji takvu mržnju od malena. Mada je Milica bila oštra i rekla da je ne interesuje kakvo će mišljenje njeno dete imati prema tom čoveku.

foto: Kurir televizija

- Šta će on da gaji prema njemu kada odraste mene to ne interesuje ni najmanje. Njegov otac ne zaslužuje ništa dobro i ne samo što je mene zeznuo i moje dete. Ja sam rekla pre Survajvera da nikada neću oprostiti sebi što sam dozvolila da takav čovek bude otac mog deteta. Zatim kada sam otišla tamo rekla sam zašto bih se ja tako osećala i zašto bih se ja kidala iz dana u dan jer mi je dete napravio otac koji to ne zaslužuje. Pri tom ima još jedno dete, potom je opljačkao 10 žena još i posle mene. Slagao je toliko ljudi da mi momci prilaze koje je zavrnuo za velike pare - rekla je Milica.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:49 MILICA DABOVIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV O NOVOM DEČKU: Stefan ga već zove TATA! Evo kako su se upoznali i KO JE KOME IZJAVIO LJUBAV